Prêmio Frei Caneca de Teatro tem programação de espetáculos teatrais revelada

A programação oficial das apresentações contempladas pelo Prêmio Frei Caneca de Teatro foi divulgada pelo Governo de Pernambuco. Entre julho e dezembro deste ano, as encenações passarão pelas cidades do Recife, Paudalho, Salgueiro, Verdejante e Camocim de São Félix.

Lançada em julho de 2024, a premiação selecionou seis espetáculos que propõem distintas leituras cênicas da vida e do legado de Frei Caneca, com foco na memória, resistência e valorização da identidade pernambucana. A iniciativa faz parte das ações em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador.

Entre as encenações premiadas, há três de médio porte - que receberam R$ 35 mil cada - e três de pequeno porte - com R$ 25 mil cada. As companhias contempladas são oriundas de diferentes regiões do estado.

Confira a programação por espetáculo:



“Frei Caneca: Voz da Liberdade”

Grupo: Casca de Teatro - Paudalho

Sinopse: Monólogo cronológico sobre a vida de Frei Caneca, da formação religiosa à atuação revolucionária. O espetáculo didático e imersivo reforça os ideais de liberdade e resistência.

Datas e Locais:

03/07 – 14h | Escola Municipal Manoel da Rosa – Alto Dois Irmãos, Paudalho

08/07 – 14h | Escola Estadual João Cavalcanti Petribu – Alto Dois Irmãos, Paudalho

11/08 – 11h | Escola Estadual EREM Olinto Victor – Várzea, Recife

11/08 – 14h | Escola Divino Espírito Santo – Caxangá, Recife

“O Julgamento do Rei”

Grupo: Trupe Holística de Teatro - Salgueiro

Sinopse: Teatro de rua com performance em forma de oratório cênico. Um monólogo interpretado por Josival Alves que une fé, cultura popular e revolução.

Data: 20/07 – 19h

Local: Casa de Cultura – Salgueiro

“Pernambuco Imortal”

Grupo: ACAVE - Verdejante

Sinopse: Através de cenários realistas e figurinos históricos, o espetáculo transporta o público à época de Frei Caneca, recriando ambientes marcantes como o convento e as ruas de Recife.

Datas: 25 e 26/07 – 17h

Local: Espaço Cultural Cícero Lopes de Sá – Verdejante

“Divino Amor: Uma Revolução!”

Grupo: 3 Movimentos – Recife

Sinopse: A peça utiliza recursos realistas e momentos brechtianos para abordar os dilemas e ações de Frei Caneca com fidelidade histórica. Destaque para a interação com o público e cenas simultâneas.

Data e local: a definir

“O Auto do Frade”

Grupo: Movimento Teatral do Paudalho – Paudalho

Sinopse: Inspirado na obra de João Cabral de Melo Neto, o espetáculo une poesia e crítica social em uma encenação que alterna simbolismo e realismo.

Data: 29/11 – 19h

Local: Cine Teatro Marco Camarotti – Paudalho

“Frei Caneca, Carmelita da Liberdade”

Grupo: Grupo de Teatro Camocim – Camocim de São Félix/PE

Sinopse: Com figurinos, iluminação e sonoplastia marcadamente históricos, a peça propõe uma releitura dramática, crítica e fiel à trajetória do frade, com forte apelo à identidade e resistência cultural.

Data e local: a definir



