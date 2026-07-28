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CINEMA

Atriz Tânia Maria, do "Agente Secreto", é finalista do Prêmio Grande Otelo 2026; veja os indicados

Artista potiguar concorre na categoria de melhor atriz de longa-metragem ao lado de Camila Pitanga, Carolina Dieckmann, Denise Weinberg e Jamilli Correa

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Tânia Maria ganhou repercussão internacional no papel de Dona Sebastiana em 'O agente secreto' (2025), de Kleber Mendonça Filho Tânia Maria ganhou repercussão internacional no papel de Dona Sebastiana em 'O agente secreto' (2025), de Kleber Mendonça Filho  - Foto: Divulgação / Victor Jucá

O Prêmio Grande Otelo 2026 reúne alguns dos principais nomes do audiovisual brasileiro entre os finalistas da premiação Rodrigo Santoro, Camila Pitanga, Wagner Moura, Tânia Maria, Jesuíta Barbosa, Marjorie Estiano, Adriana Esteves e Dira Paes estão entre os artistas que disputam os troféus da 25ª edição, marcada para a próxima terça-feira (04).

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Considerado o Oscar brasileiro, o prêmio será realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Academia Brasileira de Cinema e pelo Canal Brasil, a partir das 20h15. A cerimônia será apresentada por Marieta Severo e Silvia Buarque.

Ao todo, serão entregues 32 troféus para longas-metragens, curtas-metragens e séries brasileiras. Entre os destaques desta edição, Rodrigo Santoro, Camila Pitanga e Johnny Massaro aparecem com duas indicações cada.

Melhor Atriz de Longa-Metragem:

Melhor Ator de Longa-Metragem:

Melhor Atriz Coadjuvante:

Melhor Ator Coadjuvante:

Melhor Atriz de Série de Ficção:

Melhor Ator de Série de Ficção:

A edição deste ano marca o retorno da categoria de Melhor Longa-Metragem Comédia e estreia o prêmio de Melhor Montagem Documentário.

Além disso, o Grande Otelo de Melhor Filme pelo Júri Popular será escolhido por votação aberta no site da Academia, entre os finalistas das categorias de ficção, comédia e documentário.

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