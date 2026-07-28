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CINEMA Atriz Tânia Maria, do "Agente Secreto", é finalista do Prêmio Grande Otelo 2026; veja os indicados Artista potiguar concorre na categoria de melhor atriz de longa-metragem ao lado de Camila Pitanga, Carolina Dieckmann, Denise Weinberg e Jamilli Correa

O Prêmio Grande Otelo 2026 reúne alguns dos principais nomes do audiovisual brasileiro entre os finalistas da premiação Rodrigo Santoro, Camila Pitanga, Wagner Moura, Tânia Maria, Jesuíta Barbosa, Marjorie Estiano, Adriana Esteves e Dira Paes estão entre os artistas que disputam os troféus da 25ª edição, marcada para a próxima terça-feira (04).

Considerado o Oscar brasileiro, o prêmio será realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Academia Brasileira de Cinema e pelo Canal Brasil, a partir das 20h15. A cerimônia será apresentada por Marieta Severo e Silvia Buarque.

Ao todo, serão entregues 32 troféus para longas-metragens, curtas-metragens e séries brasileiras. Entre os destaques desta edição, Rodrigo Santoro, Camila Pitanga e Johnny Massaro aparecem com duas indicações cada.

Melhor Atriz de Longa-Metragem:

Camila Pitanga (Malês)

Carolina Dieckmann ((Des)controle)

Denise Weinberg (O Último Azul)

Jamilli Correa (Manas)

Tânia Maria (O Agente Secreto)

Melhor Ator de Longa-Metragem:

Antonio Pitanga (Malês)

Ary Fontoura (Velhos Bandidos)

Irandhir Santos (Os Enforcados)

Jesuíta Barbosa (Homem com H)

Rodrigo Santoro (O Filho de Mil Homens)

Wagner Moura (O Agente Secreto)

Melhor Atriz Coadjuvante:

Alice Carvalho (O Agente Secreto)

Camila Márdila (A Natureza das Coisas Invisíveis)

Dira Paes (Manas)

Grace Passô (O Filho de Mil Homens)

Hermila Guedes (O Agente Secreto)

Melhor Ator Coadjuvante:

Adanilo (O Último Azul)

Alejandro Claveaux (Ruas da Glória)

Augusto Madeira (Os Enforcados)

Carlos Francisco (O Agente Secreto)

Gabriel Leone (O Agente Secreto)

Robério Diógenes (O Agente Secreto)

Rodrigo Santoro (O Último Azul)

Rômulo Braga (Manas)

Melhor Atriz de Série de Ficção:

Adriana Esteves (Os Outros)

Alice Carvalho (Cangaço Novo)

Bruna Linzmeyer (Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente)

Camila Pitanga (Beleza Fatal)

Marjorie Estiano (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada)

Thainá Duarte (Cangaço Novo)

Melhor Ator de Série de Ficção:

Allan Souza Lima (Cangaço Novo)

Chico Díaz (Os Donos do Jogo)

Johnny Massaro (Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente)

Johnny Massaro (Emergência Radioativa)

Ravel Andrade (Raul Seixas - Eu Sou)

A edição deste ano marca o retorno da categoria de Melhor Longa-Metragem Comédia e estreia o prêmio de Melhor Montagem Documentário.

Além disso, o Grande Otelo de Melhor Filme pelo Júri Popular será escolhido por votação aberta no site da Academia, entre os finalistas das categorias de ficção, comédia e documentário.

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