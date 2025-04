Prêmio Hermilo Borba de Literatura: inscrições seguem abertas até 20 de maio

A- A+

Seguem abertas até 20 de maio, na plataforma Mapa Cultura de Pernambuco, as inscrições para a 11ª edição do Prêmio Hermilo Borba Filho de Literatura.



Serão contempladas quatro obras literárias nos gêneros poesia, contos ou romance.



A ideia da premiação é fortalecer a produção literária através de política editorial regionalizada e democrática, uma vez que vai abranger as quatro macrorregiões do Estado: Agreste, RMR, Sertão e Zona da Mata.



Lançado pelo Governo de Pernambuco por meio da Secretaria de Cultura, o concurso vai premiar publicações de livros inéditos e escritos em língua portuguesa. Isso significa que o original não pdoerá ter sido publicado como livro (fisico ou digital) até a divulgação do resultado e entrega dos prêmios.





"O nosso estado tem uma cadeia produtiva muito forte e ampla, e a nossa meta é trabalhar para o crescimento do orçamento de todos os setores, contemplando as necessidades dos fazedores de arte e de cultura", destacou Cacau de Paula, secretária de Cultura de Pernambuco.

Premiação

As quatro obras vencedoras vão receber o valor de R$ 18 mil cada uma delas. Haverá uma que também será agraciada com o Grande Prêmio, o que corresponde a um valor adicional de R$ 18 mil.



Os títulos ganhadores serão publicados pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), com tiragem de 600 exemplares por obra. Já o Grande Prêmio vai contar com tiragem de 800 exemplares. Cada vencedor vai receber 100 livros - a título de direitos autorais.



As propostas serão analisadas por uma Comissão de Julgamento Geral e por uma Comissão de Julgamento das obras finalistas.

SERVIÇO

11º Prêmio Hermilo Borba Filho de Literatura

Inscrições até 20 de maio na plataforma Mapa Cultural de Pernambuco

Informações: (81) 3184-3018 (WhatsApp) e no e-mail [email protected]

Veja também