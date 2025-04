A- A+

Premiação Prêmio Jabuti 2025 será realizado no Rio, que celebra título de Capital Mundial do Livro 67ª edição da mais tradicional recompensa literária do país também terá atividades na cidade e novas categorias especiais

Em sua 67ª edição, a cerimônia do PrêmioJabuti — a mais tradicional recompensa literária do país — deixará SãoPaulo em direção ao Rio de Janeiro.

A mudança tem tudo a ver com o momento da cidade: a partir desta quarta-feira (23), o Rio ostenta o título de Capital Mundial do Livro concedido pelaUnesco, chancela que ajudou a convencer a Câmara Brasileira doLivro (CBL), organizadora do prêmio, a deslocar sua maior celebração.

Organizada em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, a cerimônia acontece em novembro, mas será acompanhada de diversas atividades em torno da cidade ao longo do ano: debates com autores e editores premiados e participação especial na Bienal doLivro do Rio, que acontece em junho.

O Jabuti também estreará uma nova categoria, o Jabuti Especial Fomento à Leitura, voltado exclusivamente a projetos realizados na cidade do Rio.

Os vencedores receberão uma estatueta alusiva à Capital Mundial do Livro e o prêmio de R$ 5 mil.

Além disso, a CBL prepara uma agenda de encontros internacionais voltados a agentes de fora do país. No roteiro, paradas em feiras de Bogotá, Frankfurt, Bolonha, BuenosAires, Guadalajara e Londres — missões voltadas a vender direitos, ampliar a bibliodiversidade e reforçar a defesa da propriedade intelectual brasileira.

67ª edição do Jabuti

Outra grande novidade, já anunciada, é o prêmio especial para o vencedor da categoria Livro do Ano.

Em celebração ao Ano da Cultura Brasil-Reino Unido, o autor premiado será contemplado com uma viagem à Feira do Livro de Londres, com credencial para acesso ao evento, passagem aérea, hospedagem, alimentação e uma agenda exclusiva organizada pela CBL, entre encontros, palestras e ações de divulgação de sua obra.

O vencedor também receberá a tradicional estatueta do Jabuti e R$ 70 mil.

Além do Livro do Ano, o Jabuti conta com 22 categorias, divididas em quatro eixos.

No eixo Literatura, as categorias são: Conto, Crônica, Histórias em Quadrinhos, Infantil, Juvenil, Poesia, Romance de Entretenimento e Romance Literário.

No eixo Não Ficção, poderão ser inscritas obras nas categorias Artes, Biografia e Reportagem, Economia Criativa, Educação, Negócios e Saúde e Bem-estar.

No eixo Produção Editorial, as inscrições avaliadas serão nas categorias Capa, Ilustração, Projeto Gráfico e Tradução.

Já no eixo Inovação, as categorias são: Escritor Estreante – Poesia, Escritor Estreante – Romance, Fomento à Leitura e Livro Brasileiro Publicado no Exterior.

