Prêmio Jabuti anuncia finalistas da edição 2026; confira a íntegra
Nova categoria é voltada a criadores de conteúdo em plataforma digital
A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou, nesta quarta-feira (14), os finalistas de cada categoria da 68ª edição do Prêmio Jabuti.
A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada em 27 de outubro, na Sala São Paulo, em evento para convidados na capital paulista, com transmissão ao vivo pelo canal da CBL no YouTube.
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Além do Livro do Ano, serão premiadas obras em 23 categorias, distribuídas em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.
A edição deste ano conta com 4.675 obras e projetos inscritos. Clique aqui e confira a lista completa dos finalistas, no site oficial da premiação.
No eixo Literatura, estão Conto, Crônica, Escritor Estreante – Poesia, Escritor Estreante – Romance, Histórias em Quadrinhos, Infantil, Juvenil, Poesia, Romance de Entretenimento e Romance Literário.
No eixo Não Ficção, as categorias são Artes, Biografia e Reportagem, Economia Criativa, Educação, Negócios e Saúde e Bem-estar.
O eixo Produção Editorial reúne Capa, Ilustração, Projeto Gráfico e Tradução.
Já o eixo Inovação contempla Incentivo à Leitura – Cultura Digital, Incentivo à Leitura – Projeto e Livro Brasileiro Publicado no Exterior.
Novidades
A organização também revelou os cinco selecionados da nova categoria Incentivo à Leitura – Cultura Digital, voltada a criadores de conteúdo em plataformas digitais que contribuem para valorizar o livro e estimular a leitura.
Os nomes foram definidos após votação popular encerrada em 9 de outubro.
Esta 68ª edição traz também uma mudança relevante na disputa pelo Livro do Ano, principal distinção da premiação.
A partir deste ano, obras inscritas nas categorias Escritor Estreante – Poesia e Escritor Estreante – Romance passam a concorrer ao título.
A presidente da CBL, Sevani Matos, afirmou que os finalistas desta edição representam a diversidade e a qualidade da produção literária e editorial brasileira:
“O Prêmio Jabuti tem um papel importante nesse reconhecimento e em dar visibilidade aos profissionais que fazem parte de toda a cadeia do livro.”
O curador do prêmio, Hubert Alquéres, destacou o trabalho dos jurados e o grande volume de obras que concorreram neste ano. Segundo ele, isso evidencia a importância e o prestígio do Jabuti.
“O volume também reflete a grande qualidade da produção literária e editorial brasileira. Agradecemos profundamente aos jurados pela dedicação e pelo excelente trabalho para selecionar, entre tantas obras, os finalistas desta edição”, acrescentou.
Premiação
Além da estatueta e do prêmio de R$ 70 mil, o vencedor do Livro do Ano poderá participar de uma das principais feiras internacionais do livro: Londres, Bolonha, Frankfurt ou Guadalajara, com despesas custeadas pela CBL e uma programação de palestras e encontros profissionais durante o evento.
Já os vencedores de cada uma das 23 categorias receberão a estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil.
Confira a lista de finalistas abaixo.
Literatura
1.1 Conto
Corpo estranho: ferida fechada com a lâmina dentro | Autor(a): Marcos Vinicius de Paula | Editora(s): Viseu
Massaranduba | Autor(a): Abáz | Editora(s): Senac Rio
Minha estranha loucura | Autor(a): Evandro Luiz da Conceição | Editora(s): Todavia
Nego tudo: ficções súbitas | Autor(a): Andréa del Fuego | Editora(s): Companhia das Letras
Tranças de meninas: contos | Autor(a): João Anzanello Carrascoza | Editora(s): Alfaguara
1.2 Crônica
A sangue quente: crônicas cariocas | Autor(a): Hermés Galvão | Editora(s): Labrador
Aproveitar a vida e suas dores | Autor(a): Contardo Calligaris "em memória" | Editora(s): Planeta do Brasil
Histórias miseráveis | Autor(a): José Castello | Editora(s): Maralto
Lugares para chorar no Recife e outros | Autor(a): DJ Dolores | Editora(s): Seja Breve Edições
Viagem no país da crônica | Autor(a): Humberto Werneck | Editora(s): Tinta-da-China Brasil
1.3 Escritor Estreante - Poesia
História a que ninguém deu nome | Autor(a): Juliana Cajives | Editora(s): Mormaço Editorial
Lavra mareia | Autor(a): Camila Paoletti | Editora(s): Patuá
O silêncio é a música mais antiga do mundo | Autor(a): Kalu Coelho | Editora(s): Patuá
Radiografia das árvores | Autor(a): Ivana Fontes | Editora(s): Cachalote
Resto | Autor(a): George França | Editora(s): Urutau
1.4 Escritor Estreante - Romance
Cantagalo | Autor(a): Fernanda Teixeira Ribeiro | Editora(s): Todavia
Horas azuis | Autor(a): Bruna Dantas Lobato | Editora(s): Companhia das Letras
Índigo | Autor(a): Juca Magalhães | Editora(s): Impressões de Minas
Pitangas verdes | Autor(a): Mariana Lobato Botter | Editora(s): Labrador
Sutura | Autor(a): Roberta Barbosa | Editora(s): Patuá
1.5 Histórias em Quadrinhos
Daruma: identidade | Autor(a): Monge Han | Editora(s): Pitaya
Ouroboros | Autor(a): Luckas Iohanathan | Editora(s): Comix Zone
Reparações | Autor(a): Marcelo Lelis | Editora(s): Figura
Segue o baile | Autor(a): Magô Pool | Editora(s): Veneta
Você precisa saber de mim | Autor(a): Helena Cunha | Editora(s): nVersos
1.6 Infantil
A baleia bailarina | Autor(a): Roberta Moysés | Editora(s): Mannú
A letra | Autor(a): Leo Cunha, Raquel Matsushita | Editora(s): Maralto
Alfabeto atrapalhado | Autor(a): Juliane Bortolucci | Editora(s): Asinha
Eletricista | Autor(a): Augusto Massi, Daniel Kondo | Editora(s): Elo
Meu | Autor(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): Planeta do Brasil
1.7 Juvenil
A descoberta que mudou minha vida | Autor(a): Ingrid Haas | Editora(s): InVerso
A escola do fim do mundo | Autor(a): Júlio Emílio Braz | Editora(s): Arte Literária
A única da sala | Autor(a): Tathyana Viana | Editora(s): FTD
Ana & Artur desvendam a China | Autor(a): Silvana Salerno | Editora(s): Editora do Brasil
Uma Maria | Autor(a): Shirley Souza | Editora(s): Xica Editorial
1.8 Poesia
A dança áspera das raízes | Autor(a): Bárbara Mançanares | Editora(s): Praga
Antes de dar nomes ao mundo | Autor(a): Adriana Lisboa | Editora(s): Relicário
Boris e Marina | Autor(a): Alberto Martins | Editora(s): Companhia das Letras
Diáspora não é lar | Autor(a): Nina Rizzi | Editora(s): Pallas
O jardim das oliveiras | Autor(a): Adélia Prado | Editora(s): Record
1.9 Romance de Entretenimento
Aranha movediça | Autor(a): Moacir Fio | Editora(s): Moinhos
Cartografia para caminhos incertos | Autor(a): Ian Fraser | Editora(s): Intrínseca
Instruções para desaparecer devagar | Autor(a): Flávia Iriarte | Editora(s): Faria e Silva
Moeda de troca | Autor(a): Lucas Mota | Editora(s): Rocco
O tesouro de Joaquim Nabuco | Autor(a): Fernando Lomardo | Editora(s): Obra Independente
1.10 Romance Literário
Coração sem medo | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Todavia
Dança de enganos | Autor(a): Milton Hatoum | Editora(s): Companhia das Letras
Meridiana | Autor(a): Eliana Alves Cruz | Editora(s): Companhia das Letras
Uma delicada coleção de ausências | Autor(a): Aline Bei | Editora(s): Companhia das Letras
Vez em quando, Billie Holiday | Autor(a): Evandro Affonso Ferreira | Editora(s): Record
Não Ficção
2.1 Artes
Abdias, intérprete do Brasil: textos sobre raça e cultura brasileira de 1940 a 1990 | Autor(a): Tulio Custódio (Organizador) | Editora(s): Todavia
Expediente | Autor(a): André Sanches | Editora(s): Voar
Histórias da ecologia | Autor(a): Adriano Pedrosa, André Mesquita, Isabella Rjeille (Organizadores) | Editora(s): MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)
O devorador: Zé Celso, vida e arte | Autor(a): Claudio Leal (Organizador) | Editora(s): Edições Sesc São Paulo
Vaqueiro de gibão | Autor(a): Pablo Pinheiro | Editora(s): Deu na Telha
2.2 Biografia e Reportagem
A audácia dos invertidos: as estratégias de sobrevivência e visibilidade LGBTI+ no Rio de Janeiro e sua importância no Brasil (1950-1990) | Autor(a): Rodrigo Faour | Editora(s): Record
Crentes: pequeno manual sobre um grande fenômeno | Autor(a): Guilherme Damasceno, Juliano Spyer, Raphael Khalil | Editora(s): Record
João Gilberto e a insurreição Bossa Nova: outros lados da história | Autor(a): Tárik de Souza | Editora(s): L&PM
Quem é essa mulher? : uma biografia de Zuzu Angel | Autor(a): Virginia Siqueira Starling | Editora(s): Todavia
Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras
2.3 Economia Criativa
A (r)evolução das habilidades para o futuro do trabalho na era da inteligência artificial | Autor(a): Martha Gabriel | Editora(s): Senac São Paulo
Economia Azul e cidades: uma introdução | Autor(a): Rinaldo Gama, Tomas Alvim (Organizadores) | Editora(s): BEĨ
Fazer cinema no Brasil: mercado, políticas públicas e ecossistema empreendedor cultural | Autor(a): Fernando Antonio Prado Gimenez | Editora(s): Caravana Grupo Editorial
Inovação com propósito: negócios com impacto social | Autor(a): Caio Flavio Stettiner, Clayton Alves Cunha, Clayton Pedro Capellari (Organizadores) | Editora(s): Belas Artes
Renda Básica Viável: Para o Governo e o Congresso reduzirem a alta desigualdade de renda no Brasil | Autor(a): Walter Barretto Jr. | Editora(s): Obra Independente
2.4 Educação
A esperança a gente planta | Autor(a): Alexandre Coimbra | Editora(s): Planeta do Brasil
Agora o meu chão são as nuvens: as famílias contemporâneas e os desafios na educação de crianças e adolescentes | Autor(a): Hugo Monteiro Ferreira | Editora(s): Autêntica
Atlas da Amazônia brasileira: um retrato abrangente e atual da Amazônia brasileira com mais de 300 mapas e ilustrações | Autor(a): Clovis Luciano Teixeira | Editora(s): Obra Independente
Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade | Autor(a): Manuel Alves de Sousa Junior | Editora(s): Schreiben
Inspiração Griot: por uma educação antirracista | Autor(a): Sinara Rúbia | Editora(s): Malê Edições
2.5 Negócios
De volta ao jogo: A história de sucesso, dramas e viradas do BTG Pactual | Autor(a): Ariane Abdallah | Editora(s): Portfolio-Penguin
Estado, economia, desafios fiscais e reformas estruturais no Brasil: textos em homenagem a Eduardo Guardia | Autor(a): Ana Carla Abrão, Ana Paula Vescovi, Pedro S. Malan (Organizadores) | Editora(s): História Real
Governança regenerativa: uma evolução do sistema de governança para enfrentar os desafios do mundo em transição | Autor(a): Gabriela Blanchet | Editora(s): Bambual
Não se esqueça!: 50 memorandos sobre gestão e liderança com propósito, comprometimento e proatividade | Autor(a): Mario Sergio Cortella | Editora(s): Record
O manual da empresa antirracista: como transformar a sua empresa em uma potência que luta por todos | Autor(a): Adriana Alves | Editora(s): Planeta do Brasil
2.6 Saúde e Bem-Estar
A paixão pela mentira: a família e as tiranias | Autor(a): Paulo Schiller | Editora(s): Todavia
A revolução da longevidade: vivemos mais do que nunca. Mas estamos preparados para isso? | Autor(a): Alexandre Kalache | Editora(s): Vestígio
As dores da adolescência: como atender, acolher e cuidar | Autor(a): Carolina Delboni | Editora(s): Summus Editorial
O dilema das galinhas felizes: diálogos sobre a ciência da felicidade | Autor(a): Gustavo Arns, Leandro Karnal | Editora(s): Record
Por que a esquerda morreu?: e o que devemos fazer para ressuscitá-la | Autor(a): Jessé Souza | Editora(s): Civilização Brasileira
Produção Editorial
3.1 Capa
Anônimos: móvel moderno brasileiro além dos ícones | Capista: Daniel Brito | Editora(s): Olhares
Frans Krajcberg | Capista: Alles Blau | Editora(s): MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)
Mano a Mano | Capista: Alceu Chiesorin Nunes | Editora(s): Companhia das Letras
O devorador: Zé Celso, vida e arte | Capista: Mateus Valadares | Editora(s): Edições Sesc São Paulo
Vaqueiro de gibão | Capista: Beatriz Matuck | Editora(s): Deu na Telha
3.2 Ilustração
Eletricista | Ilustrador(a): Daniel Kondo | Editora(s): Elo
Gran Circo | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): ÔZé
Guernica: a arte em busca da paz | Ilustrador(a): Vinicius Sabbato | Editora(s): Via Lúdica
Pantaleão e Serapião | Ilustrador(a): Alexandre Camanho | Editora(s): Passarinho
Pinóquio | Ilustrador(a): Gonzalo Ivar Cárcamo Luna | Editora(s): Figura
3.3 Projeto Gráfico
Dobra | Responsáveis: Raul Loureiro | Editora(s): Cosac
Moscou feliz | Responsáveis: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu
O capital | Responsáveis: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu
O Inventor de livros: Aldo Manuzio, Veneza e seu tempo | Responsáveis: Casa Rex | Editora(s): Ateliê Editorial, Mnema
Wendy Andrade: eu consigo te ver feliz | Responsáveis: Carlos Bocai, Julia B. Aguiar, Lucas D'Ascenção | Editora(s): Act.
3.4 Tradução
O Cantar de Roldão: chanson de Roland | Tradutor(a): Ronald Costa | Editora(s): Ateliê Editorial, EDUFU (Editora da Universidade Federal de Uberlândia)
O cavaleiro de bronze e outros contos e versos | Tradutor(a): Rubens Figueiredo | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras
O retorno do Barão de Wenckheim | Tradutor(a): Zsuzsanna Spiry | Editora(s): Companhia das Letras
Os irmãos Karamázov | Tradutor(a): Cecília Rosas, Lucas Simone | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras
Plotino Enéadas | Tradutor(a): Juvino Alves Maia Junior | Editora(s): Nova Acrópole
Eixo: Inovação
4.1 Incentivo à Leitura - Projeto
A cidade da gente | Responsável(eis): Otavio
A Feira do Livro 2025 | Responsável(eis): Associação Quatro Cinco Um
Cartovivências nas periferias da cidade | Responsável(eis): Ricardo Barbosa da Silva
Programa de rádio Universo Literário | Responsável(eis): Fábia Pereira Lima
Semana Literária Sesc e Feira do Livro | Responsável(eis): Mayara Elisa de Lima Cirico
4.2 Livro Brasileiro Publicado no Exterior
A terra dá, a terra quer | Editora(s): Ubu, Editions Wildproject
Água turva | Editora(s): Companhia das Letras, Suhrkamp Verlag
O som do rugido da onça | Editora(s): Companhia das Letras, Liveright/ Norton
Os substitutos | Editora(s): Companhia das Letras, Métailié
Via Ápia | Editora(s): Companhia das Letras, Farrar, Straus & Giroux