Prêmio mais tradicional da literatura brasileira, o Jabuti divulgou ao meio-dia desta quinta-feira (24) os semifinalistas de sua 66ª edição. Cada categoria traz 10 nomes.



Na mais prestigiada, Romance Literário, Itamar Vieira Junior, autor de ''Salvar o fogo'' (continuação do best-seller ''Torto arado'') disputa o prêmio com as escritoras Socorro Acioli (''Oração para desaparecer''), Luciany Aparecida (''Mata doce'') e Martha Batalha ('Chuva de papel''), colunista do GLOBO.

Já a categoria Romance de Entretenimento inclui autores como Samir Machado de Machado (''O crime do bom nazista'') e Marcelo Ferroni (''A febre''). A escritora Bethânia Pires Amaro, está na disputa com o livro de contos ''O ninho'', já premiado pelo Sesc e pela Associação Paulista de Críticos de Arte (Apca).

O historiador Luiz Antonio Simas (''Crônicas exusíacas e estilhaços pelintras'') concorre na categoria Crônica com Rosa Freire d’Aguiar (''Sempre Paris'') Mário Prata (''Pelo buraco da fechadura eu vi um baile de debutantes'') e Nélida Piñon (''Os rostos que tenho''). Na categoria Poesia, estão Ana Martins Marques (''De uma a outra ilha''), Ricardo Domeneck (''Cabeça de galinha no chão de cimento'') e Marília Garcia (''Expedição: nebulosa'').

Em Biografia e Reportagem, a categoria mais disputada de não ficção, o repórter do GLOBO Rafael Soares (''Milicianos'') está na corrida ao lado de Marcelo Bortoloti (''Di Cavalcanti: modernista popular'') e Betina Anton (''Baviera tropical''), entre outros.

Novas categorias

Reformulado após a criação do Jabuti Acadêmico (entregue pela primeira vez em agosto), esta edição do prêmio conta com quatro novas categorias: Educação, Negócios, Saúde e Bem-Estar e Escritor Estreante: Poesia.

Ao todo, o Prêmio Jabuti tem 22 categorias divididas em quatro eixos: Ficção (Conto; Crônica; Histórias em Quadrinhos; Infantil; Juvenil; Poesia; Romance de Entretenimento; Romance Literário) e Não Ficção (Artes; Biografia e Reportagem; Economia Criativa, Educação, Negócios, Saúde e Bem-Estar), Produção Editorial (Capa, Ilustração, Projeto Gráfico e Tradução) e Inovação (Escritor Estreante: Poesia, Escritor Estreante: Romance, Fomento à Leitura e Livro Brasileiro Publicado no Exterior).

Os vencedores dos Eixos Ficção e Não Ficção concorrem também na categoria Livro do Ano, cujo prêmio são R$ 70 mil e uma viagem à próxima edição da Feira do Livro de Frankfurt, maior balcão de negócios do mercado editorial. O objetivo é investir na projeção internacional do autor. Os demais ganhadores levam uma estatueta e R$ 5 mil.

Este ano, o regulamento do Jabuti proibiu a inscrição de obras que “ tenham utilizado recursos de inteligência artificial”. No ano passado, uma edição de “Frankenstein” foi incluída entre os finalistas na categoria Ilustração e posteriormente desclassificada devido ao uso de IA na confecção das imagens.

Os cinco finalistas de cada categoria serão anunciados no dia 5 de novembro. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 19 de novembro no Auditório Oscar Niemayer, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Confira abaixo os semifinalistas do 66º Prêmio Jabuti:

Eixo: Literatura

Conto

Título: Causas não naturais | Autor(a): Ana Elisa Ribeiro | Editora(s): Autêntica Contemporânea

Título: Crucial dois um | Autor(a): Paulo Scott | Editora(s): Cobogó

Título: Estranho seria se você soubesse | Autor(a): Aramyz | Editora(s): Laranja Original

Título: Goela seca | Autor(a): Jô Freitas | Editora(s): Obra Independente

Título: Náufragos | Autor(a): Fernando Molica | Editora(s): Malê

Título: Números naturais | Autor(a): Marcella Faria | Editora(s): Editora 34

Título: O ninho | Autor(a): Bethânia Pires Amaro | Editora(s):Record

Título: Oito | Autor(a): Deborah Christina Antunes | Editora(s): Patuá

Título: Portas e vãos | Autor(a): David Oscar Vaz | Editora(s): Urutau

Título: Pré-nomes | Autor(a): Vitor Jardim | Editora(s):Multifoco

Crônica

Título: A biblioteca no fim do túnel: um leitor em seu tempo| Autor(a): Rodrigo Casarin | Editora(s): Arquipélago

Título: Birinaites, Catiripapos e Borogodó | Autor(a): Luis Cosme Pinto | Editora(s): Kotter Editorial

Título: Crônicas exusíacas e estilhaços pelintras | Autor(a): Luiz Antonio Simas | Editora(s): Civilização Brasileira

Título: De amor e outros ódios | Autor(a): Camila Anllelini | Editora(s):Patuá

Título: Gelo & gim: crônicas sobre drinques, suas receitas, cinema, música, literatura e outras misturas | Autor(a): Daniel de Mesquita Benevides | Editora(s):Quelônio

Título: Não pise no meu vazio | Autor(a): Ana Suy | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: O discreto charme da magistocracia: vícios e disfarces do Judiciário brasileiro| Autor(a): Conrado Hübner Mendes | Editora(s): Todavia

Título: Os rostos que tenho | Autor(a): Nélida Piñon | Editora(s): Record

Título: Pelo buraco da fechadura eu vi um baile de debutantes | Autor(a): Mario Prata | Editora(s): Geração Editorial

Título: Sempre Paris: crônica de uma cidade, seus escritores e artistas | Autor(a): Rosa Freire D'Aguiar | Editora(s): Companhia das Letras

Histórias em Quadrinhos

Título: A coleta | Autor(a): Pedro Vó | Editora(s): Conrad

Título: Black orion | Autor(a): Bruno Seelig | Editora(s): Mino

Título: Como pedra | Autor(a): Luckas Iohanathan | Editora(s):Comix Zone

Título: Damasco | Autor(a): Alexandre S. Lourenço, Lielson Zeni| Editora(s): Brasa

Título: Grandes sucessos - Música Popular em Quadrinhos, MPQ | Autor(a): Sandro Gomes Ferreira (Organizador) | Editora(s): Brasa

Título: Jeremias: estrela | Autor(a): Jefferson Costa, Rafael Calça Editora(s): Panini Comics

Título: O filho do Norte: Gonçalves Dias, o poeta do Brasil | Autor(a): André Toral | Editora(s): Veneta

Título: O filme perdido | Autor(a): Cesar Gananian, Chico França | Editora(s): Quadrinhos na Cia.

Título: Ópera negra | Autor(a): Clara Chotil | Editora(s): Veneta

Título: Os Santos | Autor(a): Leandro Assis, Triscila Oliveira | Editora(s): Todavia

Infantil

Título: A menina com os pés no chão | Autor(a): Mariana Brecht, Lumina Pirilampus | Editora(s): Florear Livros

Título: Cabo de guerra | Autor(a): Guilherme Karsten, Ilan Brenman| Editora(s): Santillana Educação

Título: Cadê Cadê | Autor(a): Ara Poty, Paula Taitelbaum, Xadalu Tupã Jekupé| Editora(s): Piu

Título: João Pestana | Autor(a): Gregorio Duvivier | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Título: Neguinha, sim! | Autor(a): Renato Gama | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Título: O menino que andava sobre hipopótamos | Autor(a): André Luis Oliveira, Ana Laura Alvarenga | Editora(s): Estrela Cultural

Título: O voo do ovo | Autor(a): Raquel Matsushita | Editora(s): PeraBook

Título: Olho vivo, olho mágico | Autor(a): Edimilson de Almeida Pereira, Rodrigo Visca| Editora(s): FTD

Título: Que bicho eu sou? Que som eu faço? | Autor(a): Guto Nobre | Editora(s): Lacre

Título: Sinto muito | Autor(a): Iuri Pereira, Marcelo Cipis | Editora(s): Peirópolis

Juvenil

Título: A bicicleta do tempo | Autor(a): Daniela Pinotti, Marcelo Maluf | Editora(s): PeraBook

Título: A viagem de mundo | Autor(a): Caio Tozzi | Editora(s): Panda Books

Título: Apytama: floresta de histórias | Autor(a): Kaká Werá (Organizador) | Editora(s): Santillana Educação

Título: Cada remada, uma história | Autor(a): Cristino Wapichana, Daniel Munduruku, Roni Wasiry, Tiago Hakiy | Editora(s): Melhoramentos

Título: Corredor do tempo | Autor(a): Adriana Vieira Lomar | Editora(s): Patuá

Título: Memórias póstumas de João Pedro | Autor(a): Del Candeias | Editora(s): Desconcertos

Título: O jumento que foi à Lua | Autor(a): João Pedro Fagerlande | Editora(s): Poesia Viral

Título: Ocupação | Autor(a): Tânia Alexandre Martinelli | Editora(s): Editora do Brasil

Título: Precipício em mim | Autor(a): Elissa Khoury Daher | Editora(s): Coralina

Título: Vórtex | Autor(a): Lucia Seixas | Editora(s): FTD

Poesia

Título: A invenção da poesia & outros poemas | Autor(a): Ruy Espinheira Filho | Editora(s): Record

Título: Cabeça de galinha no chão de cimento | Autor(a): Ricardo Domeneck | Editora(s): Editora 34

Título: Dança no alto da chama | Autor(a): Mariana Ianelli | Editora(s): Cousa

Título: De uma a outra ilha | Autor(a): Ana Martins Marques | Editora(s): Círculo de Poemas

Título: Expedição: nebulosa | Autor(a): Marília Garcia| Editora(s): Companhia das Letras

Título: Limalha | Autor(a): Rodrigo Lobo Damasceno | Editora(s): Corsário-Satã

Título: O cordeiro e os pecados dividindo o pão | Autor(a): Milena Martins Moura | Editora(s): Aboio

Título: Raio | Autor(a): Eucanaã Ferraz | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Redenção de agosto | Autor(a): Carlos Newton Júnior | Editora(s): Nova Fronteira

Título: Regressos | Autor(a): Leonardo Antunes | Editora(s): Martelo

Romance de Entretenimento

Título: A febre | Autor(a): Marcelo Ferroni | Editora(s): Companhia das Letras

Título: A noite do cordeiro | Autor(a): Daniel Gruber | Editora(s): O Grifo

Título: Colapso | Autor(a): Roberto Denser | Editora(s): Darkside

Título: Ébano sobre os canaviais | Autor(a): Adriana Vieira Lomar | Editora(s): José Olympio

Título: Mariposa vermelha | Autor(a): Fernanda Castro | Editora(s): Suma

Título: Medeia morta | Autor(a): Cláudia Lemes | Editora(s): HarperCollins

Título: O crime do bom nazista | Autor(a): Samir Machado de Machado | Editora(s): Todavia

Título: O Deus oculto no canto do corner | Autor(a): Milton Gustavo | Editora(s): Danúbio

Título: O homem da Patagônia | Autor(a): Paulo Stucchi | Editora(s): Jangada

Título: Os canibais da Rua do Arvoredo | Autor(a): Tailor Diniz | Editora(s): Citadel

Romance Literário

Título: Chuva de papel | Autor(a): Martha Batalha | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Como se fosse um monstro | Autor(a): Fabiane Guimarães | Editora(s): Alfaguara

Título: Contra alheias terras | Autor(a): Carlos Mendes Valença | Editora(s): Mondrongo

Título: Jogo de armar | Autor(a): Edgard Telles Ribeiro | Editora(s): Todavia

Título: Mata doce | Autor(a): Luciany Aparecida | Editora(s): Alfaguara

Título: Meu irmão, eu mesmo | Autor(a): João Silvério Trevisan | Editora(s): Alfaguara

Título: Nunca vou te perdoar por ter me obrigado a te esquecer | Autor(a): Jacques Fux | Editora(s): Faria e Silva

Título: Oração para desaparecer | Autor(a): Socorro Acioli | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Quem falou? | Autor(a): André Cunha | Editora(s): Penalux

Título: Salvar o fogo | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Todavia

Eixo: Não Ficção

Artes

Título: A verdade vos libertará | Autor(a): Gabriela Biló, Medo e Delírio, Pedro Inoue | Editora(s): Fósforo

Título: Antônio Abujamra: rigor e caos | Autor(a): Marcia Abujamra (Organizadora) | Editora(s): Edições Sesc

Título: Ardis da Arte: imagem, agência e ritual na Amazônia | Autor(a): Carlos Fausto | Editora(s): Edusp

Título: Carolina Maria de Jesus: um Brasil para os brasileiros | Autor(a): Hélio Menezes, Raquel Barreto (Organizadores) | Editora(s): IMS

Título: Coleção Santander Brasil: Artes Visuais: 1982 - 2023 | Autor(a): Ana Helena Curti, Carlos Trevi Editora(s): Catavento Artes Gráficas

Título: Ensaios para o Museu das Origens | Autor(a): Instituto Tomie Ohtake, Itaú Cultural (Organizadores) | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake, Itaú Cultural

Título: MAHKU (Movimento dos Artistas Huni Kuin): Mirações | Autor(a): Adriano Pedrosa, Guilherme Giufrida (Organizadores) | Editora(s): MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Título: Retratistas do Morro | Autor(a): Guilherme Cunha | Editora(s): Primata editora

Título: Texto e imagem: a ilustração literária de Poty Lazzarotto | Autor(a): Fabricio Vaz Nunes | Editora(s): Edusp

Título: Xingu: contatos | Autor(a): Guilherme Freitas, Takumã Kuikuro | Editora(s): IMS

Biografia e Reportagem

Título: A fé e o fuzil | Autor(a): Bruno Paes Manso | Editora(s): Todavia

Título: A torre | Autor(a): Luiza Villaméa | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Admirável novo mundo: uma história da ocupação humana nas Américas | Autor(a): Bernardo Esteves | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Baviera tropical | Autor(a): Betina Anton | Editora(s): Todavia

Título: Biografia do abismo: como a polarização divide famílias, desafia empresas e compromete o futuro do Brasil | Autor(a): Felipe Nunes, Thomas Traumann| Editora(s): HarperCollins

Título: Di Cavalcanti: Modernista popular | Autor(a): Marcelo Bortoloti | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Milicianos: como agentes formados para combater o crime passaram a matar a serviço dele | Autor(a): Rafael Soares | Editora(s): Objetiva

Título: O girassol que nos tinge: uma história das Diretas Já, o maior movimento popular do Brasil | Autor(a): Oscar Pilagallo | Editora(s): Fósforo

Título: San Tiago Dantas, a razão vencida: volume 2: 1946-1964| Autor(a): Pedro Dutra | Editora(s): Singular

Título: Traficantes evangélicos: quem são e a quem servem os novos bandidos de Deus | Autor(a): Viviane Costa | Editora(s): GodBooks, Thomas Nelson Brasil

Economia Criativa

Título: Comida é memória: 23 histórias de cozinha para aquecer o coração| Autor(a): Jane M. G. Lutti | Editora(s): Labrador

Título: Criatividade e emancipação nas comunidades-rede: contribuições para uma economia criativa brasileira | Autor(a): Cláudia Sousa Leitão (Organizadora) | Editora(s): Editora WMF Martins Fontes

Título: Deixe de ser pobre: os segredos para você sair da pindaíba e conquistar sua independência financeira | Autor(a): Eduardo Feldberg | Editora(s): Maquinaria Editorial

Título: Exôdo urbano: retorno às raízes| Autor(a): Lincoln Munhoz | Editora(s): Obra Independente

Título: Home office: um guia para organizar sua vida profissional e pessoal | Autor(a): Luciana Garcia | Editora(s): Senac São Paulo

Título: O mutirão das árvores: queremos sombra e água fresca | Autor(a): Claudio de Moura Castro | Editora(s): BEĨ

Título: Olhar complexo | Autor(a): Bruno Itam | Editora(s): Senac Rio

Título: Prato Firmeza 5: um diálogo entre campo e cidade | Autor(a): Camila Rodrigues, Carol Pires da Silva, Jessica Mota | Editora(s): Énois Inteligência Jovem

Título: Se a cidade fosse nossa: racismos, falocentrismos e opressões nas cidades | Autor(a): Joice Berth | Editora(s): Paz e Terra

Título: Tudo comunica você: a inteligência espiritual como canal de conexão com a sua plenitude | Autor(a): Anna Macari| Editora(s): Obra Independente

Educação

Título: A Arte de Enganar a Si Mesmo | Autor(a): Luiz Gaziri | Editora(s): Alta Books

Título: As cores do céu de inverno | Autor(a): Marina Jonsson, Maryah Salgado Editora(s): Pulga

Título: Cartilha: o caminho a seguir: como agir frente a uma pessoa com deficiência | Autor(a): Eliana Aparecida Conquista | Editora(s): O Artífice

Título: Como ser um educador antirracista | Autor(a): Bárbara Carine | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: Guia para família parceira da escola no pós-pandemia | Autoras: Roberta Bento, Taís Bento | Editora(s): Pingue-Pongue Educação

Título: Interpretar - contribuições para a educação antirracista | Autor(a): Camilo Kuasne Anderson | Editora(s): Lá e Cá Empreendimentos Culturais

Título: Povo Mbyá Guarani, uma história de resistências e esperanças | Autores: Ana Claudia Urban, Ataíde Gonçalves Vilharve, Geraldo Becker, Maria Auxiliadora Schmidt, Rosi Terezinha Ferrarini Gevaerd | Editora(s): WAS Edições

Título: Segredos da internet que crianças e adolescentes ainda não sabem | Autor(a): Kelli Angelini | Editora(s): Inverso

Título: Vida cotidiana e microtransições | Autor: Paulo Fochi (Organizador)| Editora(s): Diálogos Embalados

Título: Vidas inteiras: histórias dos 10 anos da Lei de Cotas | Autores: Gabriel Araújo, Márcia Maria Cruz, Vinicius Luiz | Editora(s): Crivo Editorial

Negócios

Título: A (r)evolução do branding | Autor(a): Ana Couto | Editora(s): Gente

Título: A arte da política econômica: depoimentos à Casa das Garças | Autor(a): José Augusto Coelho Fernandes | Editora(s): História Real

Título: CIO 5.0: o guia definitivo para liderar a transformação digital | Autor(a): Fábio Correa Xavier | Editora(s): Obra independente

Título: Consumo verde: a construção de um mercado de massa sustentável | Autor(a): Ricardo Esturaro | Editora(s): Tira de Letra

Título: Employer Branding: crie uma marca empregadora forte e com propósito para atrair e engajar as pessoas de que seu negócio precisa | Autor(a): Ligia Oliveira, Sofia Esteves | Editora(s): Buzz Editora

Título: Gigante pela própria natureza: liderança além do ESG na maior potência ecológica do mundo | Autor(a): Miguel Setas | Editora(s): Gente

Título: Liderando o futuro: visão, estratégia e habilidades | Autor(a): Martha Gabriel | Editora(s): DVS

Título: Neuromanagement: cérebro e a gestão do futuro de pessoas e organizações | Autor(a): Flávio Maneira | Editora(s): Geração Editorial

Título: O livro secreto da carreira: aquilo que não te contaram, mas você deveria saber | Autor(a): Paula Boarin | Editora: Nacional

Título: Trader ou investidor? Aprenda a investir na Bolsa sem cair nas armadilhas dos vieses comportamentais | Autor(a): Bruno Giovannetti, Fernando Chague | Editora(s): Intrínseca

Saúde e Bem-Estar

Título: A Intenção Primeira: um ensaio sobre a natureza do real | Autor(a): Eduardo Moreira | Editora(s): Civilização Brasileira

Título: A morte de si | Autor(a): Marcelo Veras | Editora(s): Bregantini

Título: As flores do bem | Autor(a): Sidarta Ribeiro | Editora(s): Fósforo

Título: As quatro estações da alma: da angústia à esperança | Autor(a): Mario Sergio Cortella, Rossandro Klinjey | Editora(s): Papirus 7 Mares

Título: Depressão e bipolaridade: um guia prático para entender e cuidar | Autor(a): Pedro do Prado Lima | Editora(s): L&PM

Título: Desafios da adolescência na contemporaneidade: uma conversa com pais e educadores| Autor(a): Carolina Delboni | Editora(s): Summus

Título: Manifesto antimaternalista | Autor(a): Vera Iaconelli | Editora(s): Zahar

Título: O sentido da vida | Autor(a): Contardo Calligaris | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: Procedimentos de conciliação e de mediação | Autor(a): Thiago Linguanotto Silveira | Editora(s): Intersaberes

Título: Relações de gênero e trabalho: história e teoria | Autor(a): Bárbara Araújo Machado, Camila Fernandes Pinheiro | Editora(s): Intersaberes

Eixo: Produção Editorial

Capa

Título: Antologia de mitos, lendas e contos populares da América | Capista: Daniel Justi | Editora(s): 100/cabeças

Título: Ardis da Arte: imagem, agência e ritual na Amazônia | Capista: Carla Fernanda Fontana, Denilson Baniwa | Editora(s): Edusp

Título: Bíblia | Capista: Júlia Maximo| Editora(s): Minha Biblioteca Católica

Título: Frankenstein | Capista: Iuri Casaes | Editora(s): Antofágica

Título: Histórias Indígenas | Capista: Adriano Pedrosa, Guilherme Giufrida, Paula Tinoco, Roderico Souza | Editora(s): MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Título: Kwaidan: histórias de fantasma e outros contos estranhos do Japão antigo | Capista: Pedro Inoue | Editora(s): Fósforo

Título: MAHKU (Movimento dos Artistas Huni Kuin): Mirações | Capista: Gabriela Marques de Castro, Gustavo Marchetti, Paulo André Rodilhano Chagas | Editora(s): MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Título: O Grande Gatsby | Capista: Gabriela Marques de Castro, Gustavo Marchetti, Paulo André Rodilhano Chagas | Editora(s): Buzz Editora

Título: Retratistas do Morro | Capista: Rafael Maia | Editora(s): Primata Editora

Título: Van Gogh mutilado e suicidado | Capista: Daniel Justi | Editora(s): 100/cabeças

Ilustração

Título: Box Alice | Ilustrador(a): Giovanna Cianelli | Editora(s): Antofágica

Título: Cabo de guerra | Ilustrador(a): Guilherme Karsten | Editora(s): Santillana Educação

Título: Certidão de nascimento poético | Ilustrador(a): André Neves | Editora(s): Abacatte Editorial

Título: Lá longe | Ilustrador(a): Odilon Moraes | Editora(s): Pequena Zahar

Título: O entardecer de Lin Cheng | Ilustrador(a): Odilon Moraes | Editora(s): Maralto

Título: O homem da areia | Ilustrador(a): Eduardo Berliner | Editora(s): Ubu

Título: O homem da cabeça de papelão | Ilustrador(a): André Monteiro Pato | Editora(s): Quatro Cantos

Título: O pirata medonho | Ilustrador(a): Toco-Oco | Editora(s): Gaivota

Título: Pequeno inventário de monstros que habitam em mim | Ilustrador(a): Anaiáiá | Editora(s): Obra Independente

Título: Todas as cosmicômicas | Ilustrador(a): Marcelo Cipis | Editora(s): Companhia das Letras

Projeto Gráfico

Título: Antonio Madureira Armorial: Histórias e partituras 1 | Responsável: Luciana Facchini | Editora(s): Çarê Música, Letra da Cidade

Título: As artes do livro na biblioteca de Gustavo Piqueira | Responsável: Casa Rex | Editora(s): Ateliê Editorial, WMF Martins Fontes

Título: Bará | Responsável: Felipe Chodin | Editora(s): Act.

Título: Ensaios para o Museu das Origens | Responsável: Felipe Carnevalli De Brot, Paula Lobato, Vitor Cesar Junior | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake, Itaú Cultural

Título: Histórias indígenas | Responsáveis: Paula Tinoco, Roderico Souza Editora(s): MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Título: MAHKU (Movimento dos Artistas Huni Kuin): Mirações | Responsáveis Gabriela Marques de Castro, Gustavo Marchetti, Paulo André Rodilhano Chagas | Editora(s): MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Título: Reter Tudo ou Quanta maravilha do dia a dia que passou | Responsável: Isabel Santana Terron | Editora(s): LUX

Título: Retratistas do Morro | Responsável: Guilherme Cunha | Editora(s): Primata Editora

Título: Ser cordilheira ser montanha ser matéria | Responsáveis: Adriano Caro Florio, Júlia Meirelles, Mariana Yoshimura, Vivian Leite | Editora(s): Superbacana+

Título: Todos os livros de Machado de Assis | Responsável: Daniel Trench | Editora(s): Todavia

Tradução

Título: A mais recôndita memória dos homens | Tradutor(a): Diogo Cardoso | Editora(s): Fósforo

Título: A Retórica | Tradutor(a): Emanuel França de Brito | Editora(s): Editora 34

Título: Canto para Govinda | Tradutor(a): João Carlos B. Gonçalves | Editora(s): Penguin- Companhia das Letras

Título: Maud Martha | Tradutor(a): floresta | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Na quebra | Tradutor(a): Matheus Araujo dos Santos | Editora(s): Crocodilo

Título: O canto de Circe e A arte da memória | Tradutor(a): Aurora Fornoni Bernardini | Editora(s): Iluminuras

Título: O ciclo de Gargântua e outros escritos: obras completas de Rabelais - 3 | Tradutor(a): Guilherme Gontijo Flores | Editora(s): Editora 34

Título: Odes Olímpicas | Tradutor(a): Robert de Brose | Editora(s): Mnēma

Título: Os profetas | Tradutor(a): Viviane Souza Madeira | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Últimos contos (1898-1903) Anton Tchékhov | Tradutor(a): Rubens Figueiredo | Editora(s): Todavia

Eixo: Inovação

Escritor Estreante: Poesia

Título: A jovem Margarida e as proezas do amor | Autor(a): Arnaldo Júlio Barbosa | Editora(s): BIP DH

Título: As fantasias da carne | Autor(a): Matheus Rodrigues Gonçalves | Editora(s): Urutau

Título: Breve ato de descascar laranjas | Autor(a): Bianca Monteiro Garcia | Editora(s): Macabéa Edições, 7 Letras

Título: Está na hora de me tornar um homem sério | Autor(a): Leo Nunes | Editora(s): M.inimalismos

Título: Exsicata | Autor(a): Bruno Ítalo | Editora(s): Reformatório

Título: Foram talvez os anjos revoltados| Autor(a): Felipe Julius| Editora(s): Urutau

Título: Meu amor é político | Autor(a): Dalgo Silva | Editora(s): Cepe

Título: Palavras de pronta cabeça | Autor(a): Clara Imperatrice | Editora(s): Patuá

Título: Para quem está se afogando, crocodilo é tronco| Autor(a): Wladimir Vaz Mourão| Editora(s): Urutau

Título: Poemas do universo turvo| Autor(a): Lucian Rodrigues | Editora(s): Pedregulho

Escritor Estreante: Romance

Título: A Psicodélica mente de Vênus Syems | Autor(a): Isabella Grenieri | Editora(s): Life Editora

Título: A vida breve dos cães | Autor(a): Elton Frederick | Editora(s): Mondru

Título: Concórdia | Autor(a): Alvaro Adolpho Oliveira | Editora(s): Scortecci

Título: Guaporé | Autor(a): Eurico Cabral | Editora(s): Record

Título: Mães da terra, filhos do mar | Autor(a): Tales Sebastião Elias | Editora(s): Patuá

Título: O romper das conchas | Autor(a): Emanuela Ribeiro | Editora(s): Caos e Letras

Título: Os náufragos | Autor(a): Patrícia Larini | Editora(s): Patuá

Título: Os pêndulos | Autor(a): Ricardo Pieralini | Editora(s): Patuá

Título: Tudo o que posso te contar | Autor(a): Cecilia Madonna Young | Editora(s): Record

Título: Vão | Autor(a): Walter Maldonado | Editora(s): Viseu

Fomento à Leitura

Título: Corpos Indóceis e Mentes Livres | Responsável(eis): Denise Carrascosa França

Título: Escolas que se Abraçam | Responsável(eis): José Santos Matos

Título: Histórias Além Muros | Responsável(eis): Daniela Chindler

Título: IBEAC Literatura: os caminhos literários das bibliotecas comunitárias de Parelheiros | Responsável(eis): Bel Santos Mayer

Título: Linklado: fomento à literatura em línguas indígenas | Responsável(eis): Noemia Ishikawa

Título: Literatura Acessível | Responsável(eis): Instituto Incluir: Transformar, Democratizar & Humanizar

Título: Literatura Cura | Responsável(eis): Solange Pereira

Título: Mochileiro pela educação | Responsável(eis): Tiago da Silva

Título: Poesia sim, violência não | Responsável(eis): Marcelo Pereira Rocha

Título: Texto Junkies | Responsável(eis): Jonas Maria

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

Título: A palavra que resta | Editora(s): Companhia das Letras, New Vessel Press

Título: A vida não é útil | Editora(s): Companhia das Letras, Polity

Título: Becos da memória | Editora(s): Pallas, Tamu Edizioni

Título: Diários em mar aberto | Editora(s): Folhas de Relva, Hagebutte Verlag

Título: O amor dos homens avulsos | Editora(s): Companhia das Letras, Peirene

Título: O ar que me falta | Editora(s): Companhia das Letras, Penguin Random House

Título: O avesso da pele | Editora(s): Companhia das Letras, Bokförlaget Tranan

Título: O guardião de nomes | Editora(s): Rua do Sabão, Literal Publishing

Título: O menino e o mar | Editora(s): Mil Caramiolas, Nobel Çocuk

Título: Olhos D´Água | Editora(s): Pallas, Capovolte

