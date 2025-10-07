Prêmio Jabuti divulga os finalistas da sua 67ª edição; tem pernambucanos na lista
O escritor Marcelino Freire concorre com o livro "Escalavra"; a Cepe Editora emplaca dois finalistas: fotobiografia de Naná Vasconcelos e livro de poesia do estreante Luis Osete
A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou, nesta terça (7), os finalistas da 67ª edição do Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira. Cada uma das 22 categorias conta com cinco finalistas. Os vencedores serão conhecidos em 27 de outubro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (RJ).
Tradicionalmente, a cerimônia de premiação ocorre em São Paulo. Este ano, porém, será realizada no Rio, para festejar o título de Capital Mundial do Livro, concedido à cidade pela Unesco e válido até abril de 2026. O evento será transmitido pelo canal da CBL no YouTube.
Leia também
• Mostra de cinema exibe o curta-metragem "O Crime Não Compensa" para socioeducandos da Funase
• Tiny Desk Brasil: João Gomes leva piseiro para a estreia do projeto musical
Pernambucanos na lista
Entre os finalistas nas diversas categorias do Jabuti, figuram nomes pernambucanos. O escritor Marcelino Freire, sertaniense morador de São Paulo (SP), concorre com seu livro "Escalavra" (Amarcord) na categoria "Romance Literário", ao lado de nomes como Chico Buarque, Tony Bellotto, Jefferson Tenório e Alberto Mussa.
A Companhia Editora de Pernambuco - Cepe Editora emplacou dois finalistas nesta edição do Jabuti: a fotobiografia "Naná: do Recife para o Mundo", organizada por Augusto Lins Soares, concorre na categoria "Artes" dentro do eixo "Não-Ficção".
O outro finalista é Luis Osete, pelo livro de poesia "Maracujá Interrompida". A publicação da Cepe foi a vencedora do VIII Prêmio Hermilo Borba Filho de Literatura, em 2024, e leva Osete a concorrer na categoria "Escritor estreante: Poesia", dentro do eixo "Inovação".
Também marca presença na lista o Festival Pernambucano de Literatura Negra. Iniciativa da escritora e jornalista Jaqueline Fraga, o evento concorre na categoria na categoria "Fomento à Leitura".
Categorias
Desta vez, apenas autores homens aparecem entre os finalistas da categoria Romance Literário, a mais prestigiada. São eles: Alberto Mussa (“A extraordinária Zona Norte”), Chico Buarque (“Bambino a Roma”), Jeferson Tenório (“De onde eles vêm”), Marcelino Freire (“Escalavra”) e Tony Bellotto (“Vento em setembro”).
É o oposto do que ocorreu em 2022, quando a categoria foi dominada por mulheres ( Micheliny Verunschk foi a vencedora com “O som do rugido da onça”).
Já na categoria Romance de Entretenimento, destacam-se o best-seller Raphael Montes (“Uma família feliz”) e Lorena Portela (“O amor e sua fome”). Autor de “O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim”, Ruy Castro disputa o prêmio de melhor livro de crônicas com Francisco Bosco (“Meia palavra basta”) e Carlos Heitor Cony (“Tempo e outros tempos”), indicado in memoriam (o escritor faleceu em 2018). O poeta Armando Freitas Filho (1940-2024) também concorre com um livro póstumo: “Respiro”.
Morta em março deste ano, a crítica literária Heloisa Teixeira teve seu livro “Rebeldes e marginais: cultura nos Anos de Chumbo, 1960-1970” indicado na categoria Artes. Duas obras de Monja Coen foram incluídas na categoria Saúde e Bem-Estar: “Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes” e “Ser feliz: é possível? Um diálogo entre ciência e espiritualidade”, escrito com Gustavo Arns.
O troféu de melhor biografia ou reportagem, o mais cobiçado entre os de não ficção, será disputado pelos jornalistas Delmo Moreira (“A bem-amada: Aimée de Heeren, a última dama do Brasil”), Daniela Arbex (“Longe do ninho”), Jamil Chade (“O indomável: João Carlos Martins entre som e silêncio”) e Anna Virginia Balloussier (“O púlpito: fé, poder e o Brasil dos evangélicos”) e pelo diplomata e ex-ministro da Fazenda Rubens Ricupero (“Memórias”).
Categoria carioca
Esta edição do Jabuti inclui uma categoria especial: Fomento à Leitura - Rio Capital Mundial do Livro, dedicada exclusivamente a projetos desenvolvidos na cidade. São três finalistas: Biblioteca Marginow, LER — Festival do Leitor e Rio Capital Mundial do Livro.
O 67º Prêmio Jabuti recebeu 4.530 inscrições. Segundo o curador do concurso, Hubert Alquéres, esse número “demonstra a vitalidade da produção literária e a importância do Jabuti”.
Todos os vencedores levarão uma estatueta e R$ 5 mil. Já o ganhador da categoria Livro do Ano (à qual concorrem todos os premiados dos eixos Ficção e Não Ficção) receberá R$ 70 mil e uma viagem para a Feira do Livro de Londres de 2026, no escopo das celebrações do Ano da Cultura Brasil-Reino Unido.
Confira abaixo todos os finalistas do 67º Prêmio Jabuti:
Eixo: Literatura
Conto
Título: A bomba e outros contos de futebol | Autor(a): David Butter | Editora(s): Mórula Editorial
Título: Breve inventário de pequenas solidões | Autor(a): Tiago Feijó | Editora(s): Penalux
Título: Dores em salva | Autor(a): Elimário Cardozo | Editora(s): Patuá
Título: Esboços naturais | Autor(a): Cavito | Editora(s): Laranja Original
Título: Nós que nos amávamos tanto | Autor(a): Laís Araruna de Aquino | Editora(s): Cachalote
Crônica
Título: Geografia do tempo | Autor(a): Ary Quintella | Editora(s): Andrea Jakobsson Estúdio
Título: Meia palavra basta | Autor(a): Francisco Bosco | Editora(s): Record
Título: O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Se eu soubesse: para maiores de 40 anos | Autor(a): Carpinejar | Editora(s): Bertrand Brasil
Título: Tempo e outros tempos | Autor(a): Carlos Heitor Cony "em memória" | Editora(s): Nova Fronteira
Histórias em Quadrinhos
Título: Mais uma história para o velho Smith | Autor(a): Orlandeli | Editora(s): Gambatte
Título: Não sou Orlando | Autor(a): Helena Cunha | Editora(s): Obra Independente
Título: Pigmento | Autor(a): Aline Zouvi | Editora(s): Quadrinhos na Cia.
Título: Quando nasce a autoestima? | Autor(a): Jefferson Costa, Regiane Braz | Editora(s): Orí
Título: Superpunk | Autor(a): Guilherme Petreca, Mirtes Santana | Editora(s): Pipoca & Nanquim
Infantil
Título: Estações | Autor(a): Daniel Munduruku, Marilda Castanha | Editora(s): Moderna
Título: Maior museu do mundo | Autor(a): Caio Zero | Editora(s): Pulo do Gato
Título: O braço mágico | Autor(a): Fernando Zenshô, Roseana Murray | Editora(s): Estrela Cultural
Título: Quem é esse? | Autor(a): Mariana Demuth, Sabrina Berardocco | Editora(s): Piu
Título: Você dorme como um monstro? | Autor(a): Guilherme Karsten | Editora(s): HarperKids
Juvenil
Título: Conhori e as Icamiabas: guerreiras da Amazônia | Autor(a): Eliane Potiguara, Tainan Rocha| Editora(s): do Brasil
Título: Marefasto | Autor(a): Juan Glavemburgo| Editora(s): Flyve, Voe/Algoz
Título: O Silêncio de Kazuki | Autor(a): André Kondo | Editora(s): Telucazu Edições
Título: Quando minha mãe voou no 14-Bis | Autor(a): Cris Eich, Penélope Martins | Editora(s): PeraBook
Título: Tia Ciata, a grande mãe do samba | Autor(a): Nei Lopes, Rui de Oliveira | Editora(s): Nova Fronteira
Poesia
Título: Cahier de Poésie 3: Caderno de Poesia 3 | Autor(a): Michel Thiollent | Editora(s): Scortecci
Título: Livro de erros | Autor(a): Maria Lúcia Dal Farra | Editora(s): Iluminuras
Título: O lado esquerdo | Autor(a): Manoel Ricardo de Lima | Editora(s): Mórula Editorial, Cultura e Barbárie
Título: Poesia reunida [1966-2009] | Autor(a): Maria do Carmo Ferreira, Fabrício Marques e Silvana Guimarães (Organizadores) | Editora(s): Martelo
Título: Respiro | Autor(a): Armando Freitas Filho | Editora(s): Companhia das Letras
Romance de Entretenimento
Título: A casa da ópera de Manoel Luiz | Autor(a): Celso Taddei | Editora(s): Mondru
Título: As fronteiras de Oline | Autor(a): Rafael Zoehler | Editora(s): Patuá
Título: Boas meninas se afogam em silêncio | Autor(a): Andressa Tabaczinski | Editora(s): Rocco
Título: O amor e sua fome | Autor(a): Lorena Portela | Editora(s): Todavia
Título: Uma família feliz | Autor(a): Raphael Montes | Editora(s): Companhia das Letras
Romance Literário
Título: A extraordinária Zona Norte | Autor(a): Alberto Mussa | Editora(s): Todavia
Título: Bambino a Roma: ficção | Autor(a): Chico Buarque | Editora(s): Companhia das Letras
Título: De onde eles vêm | Autor(a): Jeferson Tenório | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Escalavra | Autor(a): Marcelino Freire | Editora(s): Amarcord
Título: Vento em setembro | Autor(a): Tony Bellotto | Editora(s): Companhia das Letras
Eixo: Não Ficção
Artes
Título: Fotobiografia Naná: do Recife para o mundo | Autor(a): Augusto Lins Soares (Organizador) | Editora(s): Cepe
Título: Manifestações ambientais, de Hélio Oiticica | Autor(a): Celso Favaretto, Paula Braga | Editora(s): Edusp
Título: Os últimos filhos da floresta | Autor(a): Ricardo Martins | Editora(s): Nômades
Título: Rebeldes e marginais: cultura nos anos de chumbo, 1960-1970 | Autor(a): Heloísa Teixeira “em memória” | Editora(s): Bazar do Tempo
Título: Thomaz Farkas, todomundo | Autor(a): Juliano Gomes, Kiko Farkas, Rosely Nakagawa, Sergio Burgi (Organizadores) | Editora(s): Instituto Moreira Salles (IMS)
Biografia e Reportagem
Título: A bem-amada: Aimée de Heeren, a última dama do Brasil | Autor(a): Delmo Moreira | Editora(s): Todavia
Título: Longe do ninho | Autor(a): Daniela Arbex | Editora(s): Intrínseca
Título: Memórias | Autor(a): Rubens Ricupero | Editora(s): UNESP
Título: O indomável: João Carlos Martins entre som e silêncio | Autor(a): Jamil Chade | Editora(s): Record
Título: O púlpito: fé, poder e o Brasil dos evangélicos | Autor(a): Anna Virginia Balloussier | Editora(s): Todavia
Economia Criativa
Título: Caminhos abertos: o que viajar nos ensina sobre liderança, propósito e fazer a diferença no mundo | Autor(a): Riq Lima | Editora(s): Folhas de Relva Edições
Título: De Marte à favela: como a exploração espacial inspirou um dos maiores projetos de combate à pobreza do Brasil | Autor(a): Aline Midlej, Edu Lyra | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: Ensaio sobre o cancelamento | Autor(a): Pedro Tourinho | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: Modativismo: quando a moda encontra a luta | Autor(a): Carol Barreto | Editora(s): Paralela
Título: Plenitude na envelhescência: realidade possível: volume II | Autor(a): Corina Costa Ramos (Organizadora) | Editora(s): Obra Independente
Educação
Título: Carta de uma orientadora: sobre pesquisa e escrita acadêmica | Autor(a): Debora Diniz | Editora(s): Civilização Brasileira
Título: De onde surgem as grandes ideias?: através do olhar da ciência | Autor(a): Larissa Santos | Editora(s): Labrador
Título: História econômica da escola: uma abordagem antropológica em circuito transacional (1870-1910) | Autor(a): Diana Gonçalves Vidal, Wiara Rosa Alcântara | Editora(s): UNESP
Título: Letramento racial: uma proposta de reconstrução da democracia brasileira | Autor(a): Adilson José Moreira | Editora(s): Contracorrente
Título: Vamos falar de relações raciais? Crônicas para debater o antirracismo | Autor(a): Cidinha da Silva | Editora(s): Autêntica
Negócios
Título: A essência de empreender: como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil | Autor(a): Miguel Krigsner | Editora(s): Portfolio-Penguin
Título: A força do ESG: por que, a partir de agora, as empresas realmente serão sustentáveis? | Autor(a): Ricardo Ribeiro Alves | Editora(s): Alta Books
Título: A trinca: jornada da liberdade | Autor(a): Caio Carneiro, Flávio Augusto, Joel Jota | Editora(s): Buzz
Título: Aprenda a negociar com o mundo árabe: onde o impossível é possível | Autor(a): Rafael Solimeo | Editora(s): Labrador
Título: Calma sob pressão: o que aprendi comandando o Banco de Boston, o Banco Central e o Ministério da Fazenda | Autor(a): Henrique Meirelles | Editora(s): Planeta do Brasil
Saúde e Bem-Estar
Título: A arte de amar | Autor(a): Christian Dunker | Editora(s): Record
Título: Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes | Autor(a): Monja Coen | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: Felicidade ordinária | Autor(a): Vera Iaconelli | Editora(s): Zahar
Título: Medicina excessiva: suas causas e seus impactos | Autor(a): Guilherme Santiago Mendes | Editora(s): Labrador
Título: O lugar do sofrimento na cultura contemporânea: reflexões sobre a medicalização da existência | Autor(a): Mariama Augusto Furtado | Editora(s): Summus Editorial
Título: Ser feliz: é possível?: um diálogo entre ciência e espiritualidade| Autor(a): Gustavo Arns, Monja Coen | Editora(s): Papirus 7 Mares
Eixo: Produção Editorial
Capa
Título: Acrobata | Capista: Kiko Farkas | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Alto e bom som: uma história da arte sonora brasileira | Capista: Gustavo Piqueira | Editora(s): Edusp
Título: Bonito pra chover | Capista: Vitor Cesar Junior | Editora(s): Pinacoteca do Ceará
Título: Em alguma parte alguma | Capista: Elaine Ramos | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Funil | Capista: Alexandre Gama | Editora(s): Obra Independente
Ilustração
Título: As aventuras de Vitório | Ilustrador(a): Veridiana Scarpelli | Editora(s): Companhia das Letrinhas
Título: Bento vento tempo | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Companhia das Letrinhas
Título: Cabeça de pedra | Ilustrador(a): Renata Bueno | Editora(s): Elo Editora
Título: Submersos | Ilustrador(a): Vitor Bellicanta | Editora(s): Caixote
Título: The Dhow | Ilustrador(a): Victor Sales | Editora(s): Obra Independente
Projeto Gráfico
Título: [A construção] | Responsável: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu
Título: Abdias Nascimento e o museu de arte negra | Responsável: Estúdio Campo | Editora(s): Instituto Inhotim
Título: Alexandre Herchcovitch: 30 anos além da moda | Responsável: Museu Judaico de São Paulo | Editora(s): Museu Judaico de São Paulo
Título: Anjos cruéis | Responsável: Christiano Menezes, Chico de Assis | Editora(s): Darkside
Título: Palavra | Responsável: Felipe Carnevalli, Paula Lobato, Vitor Cesar | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake
Tradução
Título: A palavra e o fio: poemas escolhidos | Tradutor(a): Dirce Waltrick do Amarante | Editora(s): Iluminuras
Título: As aventuras de Pinóquio | Tradutor(a): Vanessa Carneiro Rodrigues | Editora(s): Maralto
Título: Byron: poemas, cartas, diários & c. | Tradutor(a): André Vallias | Editora(s): Perspectiva
Título: O livro africano sem título: cosmologia dos Bantu - Kongo | Tradutor(a): Tiganá Santana | Editora(s): Cobogó
Título: Odes: Horácio| Tradutor(a): Guilherme Gontijo Flores | Editora(s): Autêntica
Eixo: Inovação
Escritor Estreante - Poesia
Título: Maracujá interrompida | Autor(a): Luis Osete | Editora(s): Cepe
Título: Ninguém morreu naquele outono | Autor(a): Manoella Valadares | Editora(s): Telaranha
Título: O sal e a sede | Autor(a): Guilherme Amorim | Editora(s): Urutau
Título: Refinaria | Autor(a): Rodrigo Cabral | Editora(s): Sophia
Título: Touros e lagartos | Autor(a): Luana Bruno | Editora(s): Urutau
Escritor Estreante - Romance
Título: À sombra de Fausto | Autor(a): Nelson Ricardo Reis | Editora(s): Quixote+ Do
Título: Diários da Caserna: dossiê Smart: a história que o exército quer riscar | Autor(a): Rubens Pierrotti Junior | Editora(s): Labrador
Título: Flor do Mandacaru | Autor(a): Claudionor de Oliveira Junior | Editora(s): Página Nova
Título: O labirinto do corpo | Autor(a): Daniel Carvalho Laier | Editora(s): Sétimo Selo
Título: Sangue Neon | Autor(a): Marcelo Henrique Silva | Editora(s): Faria e Silva
Fomento à Leitura
Título: AbraPalavra: onde a literatura se encontra com a vida cotidiana | Responsável(eis): Aline Cântia
Título: Clube de Leitura Ossos de Pássaro | Responsável(eis): Thais Pessanha
Título: Festival Pernambucano de Literatura Negra | Responsável(eis): Jaqueline Fraga
Título: Leia Mulheres | Responsável(eis): Juliana Leuenroth
Título: Literatura Acessível - 10 anos | Responsável(eis): Instituto Incluir: Transformar, Democratizar & Humanizar
Livro Brasileiro Publicado no Exterior
Título: A maldição das flores | Editora(s): Planeta do Brasil, Amazon Crossing
Título: A pediatra | Editora(s): Companhia das Letras, Bokförlaget Tranan
Título: Baviera tropical: a história de Josef Mengele, o médico nazista mais procurado do mundo, que viveu quase 20 anos no Brasil sem nunca ser pego | Editora(s): Todavia, Diversion Books
Título: BRABA - antologia brasileira de quadrinhos | Editora(s): Mino, Fanthagraphics Books
Título: O crime do bom nazista | Editora(s): Todavia, Sellerio Editore Palermo
Fomento à Leitura - Rio Capital Mundial do Livro
Título: Biblioteca Marginow | Projeto comunitário em Antares que transformou um antigo posto policial em biblioteca viva, com clubinho de leitura, saraus e ações inclusivas, impactando milhares de moradores.
Título: Ler — Festival do Leitor | Responsável: Plataforma que leva o livro a múltiplos territórios, com programação plural, formação de educadores e público expressivo em 2024, articulando literatura, arte e cidadania.
Título: Rio Capital Mundial do Livro | Programa público que fortalece políticas estruturantes do livro e das bibliotecas (como Bibliotecas do Amanhã e Paixão de Ler), com investimento expressivo e alcance em diferentes territórios.