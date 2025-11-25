A- A+

REDE SOCIAL Prêmio Kwai 2025 tem três pernambucanos entre os indicados na categoria "Criador do Ano" Anúncio dos vencedores ocorre nesta quarta-feira (26), em evento realizado em São Paulo

A terceira edição do Prêmio Kwai anuncia seus vencedores nesta quarta-feira (26), a partir das 19h, em cerimônia realizada em São Paulo. Entre os indicados na categoria “Criador do Ano”, há três pernambucanos que fazem sucesso com vídeos na plataforma.

Lindaci Luna, natural de Passira, está entre os concorrentes. Ela, que reúne mais de 6 milhões de seguidores no Kwai, compartilha na rede social o seu cotidiano em família e com a namorada Andressa, de forma simples e com humor.

Outro nome bem conhecido do público é o do recifense Ítalo Sena. Seguido por mais de 7 milhões de perfis no app, o comediante ficou famoso por suas “pegadinhas de rua” com câmera escondida, popularizando bordões como “Aguarde o processo” e “Tu é leigo”.

O terceiro pernambucano na disputa é Victor Melo, natural de Paulista, que soma mais de 10 milhões de seguidores na plataforma. Em seus vídeos, ele aparece interpretando diferentes personagens da vida cotidiana em esquetes divertidas.

A cerimônia de gala do Prêmio Kwai ocorre no Teatro Santander, comandada pelos apresentadores Otaviano Costa e Thaynara OG. A premiação terá transmissão ao vivo, através do perfil oficial do Kwai.



*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também