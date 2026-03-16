Prêmio "Mar Que Arrebenta" seleciona obras inéditas para publicação gratuita

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Até o próximo 31 de março, escritores pernambucanos independentes, com romances inéditos, podem realizar inscrição para ter seus livros publicados e de forma gratuita.



A iniciativa integra parte do prêmio "Mar Que Arrebenta de Literatura 2026", realizado pela editora caruaruense Arrelique. Pelo menos quatro romances serão selecionados, de autores residentes no Serão, Agreste, Zona da Mata Pernambucana e Região Metropolitana do Recife (RMR).



Voltada para obras de ficção na categoria 'romance literário', o prêmio tem, entre as regras - que podem ser consultadas neste edital - receber apenas textos inéditos, nunca publicados e nem premiados em outros concursos.



Cada autor pode inscrever apenas uma obra (original) que deve ser enviada no formato digital.





Impressa

Os vencedores terão os romances publicados de forma impressa e sem custo. Além disso os autores vão receber os valores dos direitos de publicação através de exemplares do livro.



Um troféu criado pelo artista também de Caruaru, Shivo Araújo, será ofertado aos premiados.



O resultado da seleção está prevista para sair em 18 de maio nas redes sociais da editora e por e-mail.



SERVIÇO

Prêmio Mar Que Arrebenta de Literatura 2026

Inscrições abertas para publicação gratuita de obras inéditas de autores independentes

Quando: até 31 de março

Onde: neste edital

Informações: @arreliqueeditora

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