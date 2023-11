Prêmio Multishow 2023: Joelma é destaque nas redes sociais mesmo sem indicação

A- A+

Nesta terça-feira (7), o Prêmio Multishow entrega seus troféus em cerimônia no Rio de Janeiro. Antes mesmo de a premiação começar, a cantora Joelma, que se apresenta durante a noite, já tinha mais menções no X (antigo Twitter) que o próprio prêmio.

As hashtags "voando pro Pará", "Joelma no Prêmio Multishow" e "Joelma no Multishow" somam mais de 11 mil publicações — o Prêmio não está muito atrás, com quase 10 mil. Joelma não concorre a nenhuma das 23 categorias, mas vestiu um look digno de tapete vermelho. Em um vestido prata brilhante com uma estrela azul (que começa no decote e termina acima do quadril) bordada, a cantora arrancou elogios nas redes sociais.

"Linda", "diva", "rainha", "perfeita', foram alguns dos elogios dos fãs. "Ela é muito diva mesmo, passo mal", escreveu um internauta.



