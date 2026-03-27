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CELEBRAÇÃO Prêmio da Música Brasileira: João Gomes, Lenine e Orquestra Malassombro estão entre os indicados Santanna, O Cantador, Fitti, Lia de Itamaracá, Boi da Macuca, Henrique Albino e Geraldo Azevedo também integram o rol de pernambucanos da 33ª edição do Prêmio

Pernambuco será representado por nomes de peso da música do estado e do país, na 33ª edição do Prêmio da Música Brasileira - que terá os vencedores conhecidos no dia 10 de junho, em cerimônia no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.



Dos artistas 'de casa' indicados, João Gomes, Lenine, Mestrinho, Geraldo Azevedo e Orquestra Malassombro são alguns da lista deste ano da premiação que tem Cazuza (1958-1990) como homenageado e 18 categorias contemplando uma mescla de nomes conhecidos, de boas novas e de regionalidades da música brasileira.









Pernambuco representado

O 'país' Pernambuco segue, em mais uma edição, reconhecidamente como uma das potências musicais do País, com indicações que partem de um veterano em premiações, João Gomes, concorrente em três categorias (Projeto Especial, Raízes e Canção Popular).



Já Lenine e seu "Eita" foi indicado em Projeto Audiovisual e na categoria POP. Nesta última concorre também Lia de Itamaracá, em disco com Daúde "Pelo Olhos do Mar".



Fitti e a Orquestra Malassombro levam o nome do estado para a categoria Revelação - a orquestra concorre, ainda, em "Raízes" junto a outros pernambucanos: Boi da Macuca e Henrique Albino, em "Frevo da Macuca", Geraldo Azevedo e - Santanna “O Cantador” e "Santanna, O Cantador Canta Petrúcio Amorim", além de João Gomes.

Categoria Erudito e Projeto Especial

Erudito

- Guido Sant’Anna, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Thierry Fischer – Mendelssohn & Tchaikovsky: Violin Concertos

- Orquestra Ouro Preto – Villa-Lobos, Piazzolla & Mehmari: Orchestral Works

- Orquestra Sinfônica Brasileira, Claudio Cruz – Abertura Brasil 2014 (Ao Vivo)

- Orquestra Sinfônica Brasileira, Claudio Cruz – Sinfonia em Sol Menor (Ao Vivo)



Projeto Especial



- Caetano Veloso, Maria Bethânia "Caetano e Bethânia Ao Vivo"

- Elas Cantam Donato "Elas Cantam Donato"

- Inezita Barroso "Relícario: Inezita Barroso" (Ao Vivo no Sesc 1978)

- João Gomes, Mestrinho, Jota.Pê "Dominguinho" (PE)

- Ney Matogrosso "Homem com H"

Projeto Audiovisual

- Baco Exu do Blues, Zeca Veloso "Que Eu Sofra"

- Gaby Amarantos "Rock Doido"

- Lenine "EITA" (PE)

- Luedji Luna, Seu Jorge, Arthur Verocai "Apocalipse"

Categoria Reggae



- Alma Djem "Acústico Alma Djem" (Ao Vivo)

- Bia Ferreira "Little Lion Sound - O Seu Silêncio"

- Capilé, Chico César "Saci"

- Maneva

- Maskavo "Além-Mar"

- Ponto de Equilíbrio

- Sintonize "Original Brasileiro"

Categoria Funk



- Deize Tigrona "Nós é Firme, Não é Creme"

- Enme

- Mac Júlia

- Mc Kevin O Chris

- King Saints - "Músicas Para Marolar"

- O Kannalha

- Pedro Sampaio, MC Meno K, Melody "Jetski"

- Rico Dalasam "Dilema"

- Totonho e Os Cabra "Aí Dentu: Funk de Embolada e Hip Hop do Mato"

Categoria Revelação

- Fitti (PE)

- Joaquim

- Orquestra Malassombro (PE)

- Pedro Emílio

- Zaynara

Categorias Eletrônico e Língiua Estrangeira

- Africanoise "CABAÇA"

- Afterclapp, Furmiga Dub "Rabecada"

- Badsista "CUTEBOYZ"

- DJ Memê "Saudade"

- Zopelar "Just Like Heaven EP"

Categoria Sertanejo

- Bruna Viola "Improvável (Live)"

- Chitãozinho e Xororó "Meninos de Roça"

- Lauana Prado "Raiz BH (Ao Vivo)"

- Yasmin Santos "Eu, Yasmin Santos (Ao Vivo)"

Categoria Samba

- Jorge Aragão

- Moacyr Luz e Samba do Trabalhador – 20 Anos

- Péricles "Pagode do Pericão (Ao Vivo Em São Paulo)"

- Xande de Pilares "Nos Braços do Povo, Vol. 1 (Ao Vivo)"

- Xande de Pilares, Neguinho da Beija Flor "Empretecendo"

Categoria Rock

- Black Pantera "Seleção Natural"

- Fresno

- Mateus Fazeno Rock

- Selvagens À Procura de Lei "Y"

- Supercombo "Caranguejo (Parte 1)"

- Terno Rei "Nenhuma Estrela"

- Vivendo do Ócio "Hasta La Bahia"

Categoria MPB

- Djavan "Improviso"

- Dori Caymmi "Utopia"

- Marisa Monte

- Mateus Aleluia "Mateus Aleluia"

- Mônica Salmaso "Minha Casa"

- Zé Ibarra "AFIM"

Categoria POP

- Baianasystem "O Mundo dá Voltas"

- Lenine "EITA" (PE)

- Lia de Itamaracá, Daúde – Pelo Olhos do Mar (PE)

- Luedji Luna "Antes Que a Terra Acabe"

- Luedji Luna "Um Mar Pra Cada Um"

- Marina Sena

- Os Garotin

Categoria Raízes

- Boi da Macuca, Henrique Albino "Frevo da Macuca" (PE)

- Dona Onete

- Geraldo Azevedo (PE)

- João Gomes (PE)

- Mestrinho "Macaco Sessions: Mestrinho (Ao Vivo)"

- Orquestra Malassombro "Recife, Início, Meio e Fim" (PE)

- Santanna “O Cantador” "Santanna, O Cantador Canta Petrúcio Amorim" (PE)

Categoria Instrumental

- Alessandro Penezzi "Sonhos"

- Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta "Obra Viva de Hermeto Pascoal – Vol. 1: Flautas"

- Antônio Adolfo "CARNAVAL – The Songs Were So Beautiful"

- Hamilton de Holanda "Hamilton de Holanda Trio – Live in NYC"

- João Camarero "Baden"

- Rogério Caetano

Categoria Canção Popular

- João Gomes "Pé de Serrita" (PE)

- Joelma "Lua dos Apaixonados (Ao Vivo)"

- Mariana Volker, Maria Gadu "Não Quero Te Querer

- Peninha-

- Lucy Alves

- Simone Mendes "Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)"



Catgeoria Axé



- Daniela Mercury "Cirandaia"-

- Ivete Sangalo "O Verão Bateu em Minha Porta"

- Margareth Menezes "Ramalhete de Flor"

- Olodum, Baianasystem "Ginga Olodum"

- Timbalada "Fervo na Cidade"

Categoria Rap Trap

- Baco Exu do Blues "HASOS"

- BK "Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer"

- Don L "CARO Vapor II – Qual a Forma de Pagamento?"

- Emicida "Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores"

- Negra Li

- FBC "ASSALTOS E BATIDAS"

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