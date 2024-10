A- A+

A escritora sul coreana Han Kang, de 53 anos, venceu o Prêmio Nobel de Literatura de 2024, anunciado às 8h (horário de Brasília) desta quinta-feira (5) pela Academia Sueca. O Nobel de Literatura é entregue pela Academia Sueca, em Estocolmo, desde 1901. Segundo a Academia, Kang ganha o prêmio "por sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana".

Kang é autora de "A vegetariana", publicado no Brasil pela Todavia. Em 2016, ela superou estrelas literárias como a misteriosa autora italiana Elena Ferrante, o turco Orhan Pamuk, Nobel de literatura de 2006, e o angolano José Eduardo Agualusa, colunista do GLOBO, para vencer o Man Booker Internacional com o livro. O crítico literário Boyd Tonkin, presidente do júri, na época disse que o livro "compacto, refinado e perturbador" de Han mostrava uma "mistura excepcional de beleza e horror".



"Estamos felizes demais. É a consagração merecidíssima de uma autora tão singular que reinventa a forma de contar histórias a cada novo livro", diz Leandro Sarmatz, editor da autora na Todavia, revelando que a editora vai publicar um novo livro dela, "I do not bid farewell", em 2025. Outro livro dela, "Atos humanos", também já foi lançado aqui.

"Quando estava escrevendo 'A vegetariana', eu queria questionar o que é ser humano, e queria descrever uma mulher que desesperadamente não queria pertencer à raça humana, e que, desesperadamente, queria rejeitar a humanidade, que comete crimes terríveis", explicou ela, sobre o livro premiado.

Quem é Hank Kang

Han Kang nasceu na cidade sul-coreana de Gwangju, em 1970. Aos nove anos, se mudou com sua família para Seul, onde vive até hoje. Ela vem de uma família literária, seu pai, Han Seung-won, é um conhecido romancista na Coreia do Sul. Além da literatura, Kang também tem interesse em artes plásticas e música, que se refletem em seus livros.

Han Kang começou sua carreira publicando uma série de poemas na revista “Literatura e Sociedade”, a partir de 1993. Dois anos depois, fez sua estreia em prosa com a coleção de contos (“Amor de Yeosu”), seguida logo depois por várias outras obras em prosa, como o romance “Suas Mãos Frias”, de 2002.





O grande sucesso internacional de Han Kang veio com o romance "A vegetariana", de 2007. Escrito em três partes, o livro retrata as consequências violentas que a protagonista Yeong-hye enfrenta ao se recusar a se submeter às normas alimentares. Ela é rejeitada pelo marido e pelo pai autoritário, e chega a ser internada em uma clínica psiquiátrica, de onde sua irmã tenta resgatá-la para trazê-la de volta a uma vida "normal".

No romance "Atos humanos", de 2014, também lançado no Brasil, ela parte de um evento histórico ocorrido em sua cidade natal, Gwangju, onde centenas de estudantes e civis desarmados foram assassinados durante um massacre realizado pelos militares sul-coreanos em 1980. No gênero da literatura testemunhal, ela busca dar voz às vítimas da história, usando o expediente particular de permitir que as almas dos mortos sejam separadas de seus corpos, permitindo-lhes assim testemunhar sua própria aniquilação.

