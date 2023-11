Prêmio Oceanos: conheça os finalistas da edição 2023

A- A+

Dez livros - sendo cinco de poesia e cinco de prosa - integram a lista final da edição 2023 do Oceanos, Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa. Quatro brasileiros, quatro portugueses e dois cabo-verdianos foram escolhidos para concorrer à premiação que vai cintemplar um autor de poesia e outro de prosa.



Na poesia foram selecionados quatro livros de autores brasileiros:



- "Alma Corsária, de Cláudia Roquete-Pinto (34)

- "Diário da Encruza", de Ricardo Aleixo (Segundo Selo)

- "Entre Costas Duplicadas Desce um Rio", de Guilherme Gontijo Flores (Arts et Vita)

- "O Gosto Amargo dos Metais", de Prisca Agustoni (7Letras)



O quinto livro selecionado da categoria é "Paraíso", do autor português Pedro Eiras.

Já em prosa, foram selecionados três romances de autores portugueses e dois de cabo-verdianos. São eles: "A História de Roma", da portuguesa Joana Bértholo (Caminho); "Misericórdia", da portuguesa Lídia Jorge (Dom Quixote); "Naufrágio", do português João Tordo (Companhia das Letras Portugal); "A Última Lua de Homem Grande", do cabo-verdiano Mário Lúcio Sousa e "Siríaco e Mister Charles", do cabo-verdiano Joaquim Arena (Quetzal).





A divulgação dos finalistas foi anunciada nesta quarta-feira (8) e pode ser consultada nos sites do Itaú Cultural e no da Associação Oceanos.



JÚRI

O júri que vai eleger o vencedor da edição deste ano do Oceanos - realizado via Lei de Incentivo à Cultura, via Ministério da Cultura, com apoio do Itaú - na categoria prosa, será formado pelos brasileiros André Sant'Anna, Eliane Robert Moraes, José Castello e o jornalista e curador pernambucano Schneider Carpeggiani, além do moçambicano Nataniel Ngomane e a portuguesa Clara Rowland.

Já Célia Pedrosa, Maria Esther Maciel e Tatiana, todos do Brasil, e os portugueses Carlos Mendes de Sousa e Golgona Anghel, ficarão à frente da leitura dos cinco finalistas de poesia para contemplar o vencedor.

Os dois ganhadores serão conhecidos no próximo dia 7 de dezembro, em evento que será realizado pelo Itaú Cultural.

A PREMIAÇÃO

Pela primeira vez, o Oceanos dividiu as inscrições para o prêmio nas categorias prosa e poesia, com a composição de dois júris diferentes para as avaliações.



No total foram inscritos mais de mil trabalhos em poesia - e selecionados 21 semifinalistas para depois chegar à lista final com os cinco concorrentes. Já em prosa, foram pouco mais de 1,4mil inscrições, com seleção de 20 semifinalistas e a seguir, os cinco derradeiros.

O prêmio para o vencedor será de R$ 150 mil para cada uma das categorias.

