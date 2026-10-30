Pernambucana Micheliny Verunschk é finalista do Prêmio Oceanos 2026
Escritora Micheliny Verunschk chega à fase final com autores de Angola, Moçambique, Portugal e outros autores brasileiros
A pernambucana Micheliny Verunschk é finalista do Prêmio Oceanos 2026 e chega à fase final da disputa junto a outros autores de Angola, Moçambique, Portugal e Brasil.
Ela, que já foi cencedora do Jabuti (2022) e do próprio Oceanos (2024), concorre com o livro "Depois do Trovão" (Companhia das Letras).
São também finalistas nomes consagrados da literatura em língua portuguesa, a exemplo de Adélia Prado, José Eduardo Agualusa e Helder Macedo.
A seleção foi realizada por dois júris internacionais, um dedicado à prosa e outro à poesia, compostos por especialistas de Angola, Brasil, Moçambique e Portugal.
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O anúncio
Doze obras concorrem à edição 2026 do Oceanos, sendo metade deles de prosa e a outra metade de poesias. Foram mais de 3 mil inscrições entre autores de 13 nacionalidades.
A lista foi apresentada ao público durante evento realizado pelo Prêmio Oceanos em parceria com a Estante Virtual, no Teatro YouTube, em São Paulo, e com transmissão ao vivo pelo canal do Prêmio Oceanos no YouTube.
No evento, Julia Codo e Micheliny Verunschk, escritoras finalistas, bateram um papo mediado pelo escritor e tradutor Felipe Franco Munhoz.
Na apresentação também teve performance da historiadora, editora, poeta, professora e tradutora Nina Rizzi e da poeta, performer e pesquisadora brasileira Natasha Félix.
Na prosa, a seleção reúne três autores portugueses, dois brasileiros e um angolano. Entre eles José Eduardo Agualusa, um dos nomes mais reconhecidos da literatura africana contemporânea, com o romance "Tudo Sobre Deus" (Ed.Quetzal, em Portugal, e "Tusquets", no Brasil).
Também integram a portuguesa Ana Margarida de Carvalho, com "A Chuva que Lança a Areia do Saara" (Companhia das Letras Portugal).
Na poesia os finalistas representam três continentes, com autores do Brasil, de Moçambique e de Portugal.
A seleção reúne nomes como Adélia Prado, com "O Jardim das Oliveiras" (Record), e Helder Macedo, com "Corpos da Memória" (Caminho), ao lado de Adriana Lisboa, Nina Rizzi, Edimilson de Almeida Pereira e do moçambicano Pedro Pereira Lopes.
Obras brasileiras finalistas
Prosa
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"Caderno de Ossos", Julia Codo, Brasil, Companhia das Letras (SP)
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"Depois do Trovão", Micheliny Verunschk, Brasil, Companhia das Letras (PE)
Poesia
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"Antes de Dar Nomes ao Mundo", Adriana Lisboa, Brasil, editora Relicário (RJ)
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"Diáspora não é Lar", Nina Rizzi, Brasil, editora Pallas (SP)
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"O Jardim das Oliveiras", Adélia Prado, Brasil, editora Record (MG)
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"Porte Étoile", Edimilson de Almeida Pereira, Brasil, editora Cobalto Livros (MG)
As obras abordam temas como memória, ancestralidade, deslocamento, espiritualidade e relações humanas, revelando diferentes perspectivas sobre o mundo contemporâneo e a pluralidade da produção literária em língua portuguesa.
Etapa final
Dois novos júris internacionais vão conduzir a grande final. Na prosa, participarão os brasileiros Nara Vidal e Silvana Tavano, a angolana Ana Paula Tavares e os portugueses José Riço Direitinho e Marta Lança.
Já na poesia o júri será formado pelo angolano Ondjaki, pelos brasileiros Ana Maria Vasconcelos, Juliana Krapp e Maria Esther Maciel e a portuguesa Rita Taborda Duarte.
Os vencedores das categorias prosa e poesia serão anunciados em 11 de dezembro, durante cerimônia no teatro do Itaú Cultural.
Sobre o Prêmio Oceanos
Criado no Brasil em 2007, o Prêmio Oceanos é uma premiação internacional dedicada à literatura escrita originalmente em língua portuguesa, com participação de obras publicadas em qualquer lugar do mundo.
Realizado pela Oceanos Cultura e pela Associação Oceanos, o prêmio tem como objetivo valorizar a produção literária contemporânea, promover a circulação de autores e obras e ampliar o diálogo entre as diferentes culturas que compartilham a língua portuguesa.
Em 2026, foram inscritos 3.086 livros, sendo 1.808 de prosa e 1.278 de poesia, de escritores de 13 nacionalidades.
Veja lista completa dos finalistas:
PROSA
- A Chuva que Lança a Areia do Saara", Ana Margarida de Carvalho (Portugal), Companhia das Letras Portugal.
- "Caderno de Ossos", Julia Codo (Brasil), Companhia das Letras.
- "Depois do Trovão", Micheliny Verunschk (Brasil), Companhia das Letras.
- "Não é Ainda o Pânico", Rui Nunes (Portugal), Relógio D'Água.
- "O Mel sem Abelhas", Judite Canha Fernandes (Portugal), Gradiva
- "Tudo Sobre Deus", José Eduardo Agualusa (Angola), Quetzal, em Portugal, e Tusquets, no Brasil
POESIA
- "Antes de Dar Nomes ao Mundo", Adriana Lisboa (Brasil), Relicário.
- "Corpos da Memória", Helder Macedo (Portugal), Caminho.
- "Diáspora não é Lar", Nina Rizzi (Brasil), Pallas.
- "O Jardim das Oliveiras", Adélia Prado (Brasil), Record.
- "Porte Étoile", Edimilson de Almeida Pereira (Brasil), Cobalto Livros.
- "Tratado das Coisas Sensíveis", Pedro Pereira Lopes (Moçambique), Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
SERVIÇO
Anúncio dos vencedores do Prêmio Oceanos 2026
Quando: 11 de dezembro
Onde: Teatro do Itaú Cultural - Av. Paulista, 149, Bela Vista, São Paulo
Informações: @oceanospremio