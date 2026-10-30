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LITERATURA Pernambucana Micheliny Verunschk é finalista do Prêmio Oceanos 2026 Escritora Micheliny Verunschk chega à fase final com autores de Angola, Moçambique, Portugal e outros autores brasileiros

A pernambucana Micheliny Verunschk é finalista do Prêmio Oceanos 2026 e chega à fase final da disputa junto a outros autores de Angola, Moçambique, Portugal e Brasil.



Ela, que já foi cencedora do Jabuti (2022) e do próprio Oceanos (2024), concorre com o livro "Depois do Trovão" (Companhia das Letras).

São também finalistas nomes consagrados da literatura em língua portuguesa, a exemplo de Adélia Prado, José Eduardo Agualusa e Helder Macedo.



A seleção foi realizada por dois júris internacionais, um dedicado à prosa e outro à poesia, compostos por especialistas de Angola, Brasil, Moçambique e Portugal.





O anúncio

Doze obras concorrem à edição 2026 do Oceanos, sendo metade deles de prosa e a outra metade de poesias. Foram mais de 3 mil inscrições entre autores de 13 nacionalidades.

A lista foi apresentada ao público durante evento realizado pelo Prêmio Oceanos em parceria com a Estante Virtual, no Teatro YouTube, em São Paulo, e com transmissão ao vivo pelo canal do Prêmio Oceanos no YouTube.



No evento, Julia Codo e Micheliny Verunschk, escritoras finalistas, bateram um papo mediado pelo escritor e tradutor Felipe Franco Munhoz.







Na apresentação também teve performance da historiadora, editora, poeta, professora e tradutora Nina Rizzi e da poeta, performer e pesquisadora brasileira Natasha Félix.



Na prosa, a seleção reúne três autores portugueses, dois brasileiros e um angolano. Entre eles José Eduardo Agualusa, um dos nomes mais reconhecidos da literatura africana contemporânea, com o romance "Tudo Sobre Deus" (Ed.Quetzal, em Portugal, e "Tusquets", no Brasil).



Também integram a portuguesa Ana Margarida de Carvalho, com "A Chuva que Lança a Areia do Saara" (Companhia das Letras Portugal).



Na poesia os finalistas representam três continentes, com autores do Brasil, de Moçambique e de Portugal.



A seleção reúne nomes como Adélia Prado, com "O Jardim das Oliveiras" (Record), e Helder Macedo, com "Corpos da Memória" (Caminho), ao lado de Adriana Lisboa, Nina Rizzi, Edimilson de Almeida Pereira e do moçambicano Pedro Pereira Lopes.

Obras brasileiras finalistas

Prosa

"Caderno de Ossos", Julia Codo, Brasil, Companhia das Letras (SP)

"Depois do Trovão", Micheliny Verunschk, Brasil, Companhia das Letras (PE)

Poesia

"Antes de Dar Nomes ao Mundo", Adriana Lisboa, Brasil, editora Relicário (RJ)

"Diáspora não é Lar", Nina Rizzi, Brasil, editora Pallas (SP)

"O Jardim das Oliveiras", Adélia Prado, Brasil, editora Record (MG)

"Porte Étoile", Edimilson de Almeida Pereira, Brasil, editora Cobalto Livros (MG)

As obras abordam temas como memória, ancestralidade, deslocamento, espiritualidade e relações humanas, revelando diferentes perspectivas sobre o mundo contemporâneo e a pluralidade da produção literária em língua portuguesa.

Etapa final

Dois novos júris internacionais vão conduzir a grande final. Na prosa, participarão os brasileiros Nara Vidal e Silvana Tavano, a angolana Ana Paula Tavares e os portugueses José Riço Direitinho e Marta Lança.

Já na poesia o júri será formado pelo angolano Ondjaki, pelos brasileiros Ana Maria Vasconcelos, Juliana Krapp e Maria Esther Maciel e a portuguesa Rita Taborda Duarte.

Os vencedores das categorias prosa e poesia serão anunciados em 11 de dezembro, durante cerimônia no teatro do Itaú Cultural.

Sobre o Prêmio Oceanos

Criado no Brasil em 2007, o Prêmio Oceanos é uma premiação internacional dedicada à literatura escrita originalmente em língua portuguesa, com participação de obras publicadas em qualquer lugar do mundo.

Realizado pela Oceanos Cultura e pela Associação Oceanos, o prêmio tem como objetivo valorizar a produção literária contemporânea, promover a circulação de autores e obras e ampliar o diálogo entre as diferentes culturas que compartilham a língua portuguesa.

Em 2026, foram inscritos 3.086 livros, sendo 1.808 de prosa e 1.278 de poesia, de escritores de 13 nacionalidades.

Veja lista completa dos finalistas:



PROSA



- A Chuva que Lança a Areia do Saara", Ana Margarida de Carvalho (Portugal), Companhia das Letras Portugal.

- "Caderno de Ossos", Julia Codo (Brasil), Companhia das Letras.

- "Depois do Trovão", Micheliny Verunschk (Brasil), Companhia das Letras.

- "Não é Ainda o Pânico", Rui Nunes (Portugal), Relógio D'Água.

- "O Mel sem Abelhas", Judite Canha Fernandes (Portugal), Gradiva



- "Tudo Sobre Deus", José Eduardo Agualusa (Angola), Quetzal, em Portugal, e Tusquets, no Brasil



POESIA

- "Antes de Dar Nomes ao Mundo", Adriana Lisboa (Brasil), Relicário.

- "Corpos da Memória", Helder Macedo (Portugal), Caminho.

- "Diáspora não é Lar", Nina Rizzi (Brasil), Pallas.

- "O Jardim das Oliveiras", Adélia Prado (Brasil), Record.

- "Porte Étoile", Edimilson de Almeida Pereira (Brasil), Cobalto Livros.

- "Tratado das Coisas Sensíveis", Pedro Pereira Lopes (Moçambique), Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

SERVIÇO

Anúncio dos vencedores do Prêmio Oceanos 2026

Quando: 11 de dezembro

Onde: Teatro do Itaú Cultural - Av. Paulista, 149, Bela Vista, São Paulo

Informações: @oceanospremio

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