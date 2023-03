Prêmio Palhaço Cascudo: inscrições abertas até 29 de maio; confira detalhes

A- A+

Ao "respeitável público" e aos profissionais do circo - manifestação artística celebrada nesta segunda-feira (27) - estão abertas as inscrições para o Prêmio Palhaço Cascudo de Incentivo às Artes Circenses.



Interessados podem realizar a inscrição, assim como obter informações acerca do edital - lançado ontem - via plataforma Mapa Cultural de Pernambuco até o dia 29 de maio.

Divididos em três faixas, serão 30 prêmios, sendo 12 de R$ 5mil (circenses com trabalhos artísticos na área da criação e difusão na linguagem); 12 prêmios de R$ 5mi (circenses com trabalhos de formação, epsquisa, mapeamento, ação educativa, repasse do saber e do fazer, na linguagem); 6 prêmios de R$ 5mil (profissionais da área técnica circense, entre eles capatazia, montagem de lona/equipamentos e maquiagem.





Estão aptos a participar da premiação pessoas físicas maiores de 18 anos e jurídicas de direito privado e sem fins lucrativos, com comprovação de sede, funcionamento e atuação em Pernambuco há pelo menos 12 meses.

O resultado final da premiação deve ser divulgado em 16 de agosto. Antes disso, as análises preliminares acontecem entre 30 de maio e 7 de junho, com análise das propostas entre 2 e 9 de agosto.



Esclarecimentos acerca do edital da premiação, assim como orientações sobre o processo de inscvrição, podem ser direcionados à equipe da Assessoria de Artes Circenses e do Mapa Cultural de Pernambuco, que vão promover reuniões virtuais para auxiliar os interessados.

Também estão disponíveis para informações atendimentos via WhatsAoo (81) 3184-3018 e por e-mail [email protected] // [email protected].

