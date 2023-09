A- A+

MÚSICA Prêmio Rádio MEC 100 anos: composição pernambucana está entre as finalistas; ouça Vencedores serão conhecidos no próximo dia 25 de setembro; pelo menos 50 músicas disputaram a semifinal

Pernambuco está representado pela composição "Abra a Janela", música de autoria de Frederico Braga e Vera Nóbrega, interpretada por Sidney Azeredo, no Prêmio Rádio MEC 100 Anos - que divulgou a lista com os doze finalistas nesta quarta-feira (6).



Com pelo menos 50 músicas concorrendo na semifinal da premiação - realizada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) - as doze composições finalistas serão apresentadas em cerimônia no próximo dia 25 de setembro na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro. Ocasião em que será conhecida a vencedora do concurso.



Votação pela Internet

As doze músicas finalistas foram escolhidas via votação popular pela Internet, encerrada no último domingo (3). Ouvintes e internautas apontaram três composições em cada uma das categorias: Música Clássica, Instrumental, Infantil e Canção.









A música pernambucana integra a categoria "Música Infantil" e concorre com composições de São Paulo e Rio de Janeiro.

Além de Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte, respectivamente nas categorias "Canção" e "Instrumental", são os outros estados que representam o Nordeste na premiação. No mais, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais disputam a premiação final, além de São Paulo e Rio - sendo este último o estado com maior número de finalistas.

Obras Musicais Inéditas

O resultado será anunciado em evento pela Rádio MEC, com transmissão ao vivo a partir das 20h. A cerimônia revelará os três premiados em cada categoria: Melhor Composição e Melhor Intérprete, definidos pelo júri convidado, e de votação popular, determinado pela internet.

Além do troféu que será entregue aos artistas durante a solenidade, as obras vencedoras também são veiculadas na programação da rádio pública, de acordo com o perfil de cada emissora (AM/FM).

O Prêmio, que também celebra o centenário da Rádio MEC, busca revelar gravações de obras musicais inéditas e valorizar a produção de artistas do Brasil. A proposta é conferir visibilidade a cantores, compositores e instrumentistas.

Na atual edição, a disputa registrou um recorde de participação. Foram mais de 1,6mil composições inscritas, número três vezes superior ao de 2022.



Músicos de todas as regiões do País realizaram inscrições, com o Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Brasília foram os estados com maior número de participantes.



As doze composições finalistas do concurso podem ser ouvidas neste link.

Serviço

Prêmio Rádio MEC 100 Anos



Quando: dia 25 de setembro, a partir das 20h, com transmissão da Rádio MEC

Onde: Sala Cecília Meireles, Rio de Janeiro

