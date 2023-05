Prêmio Trajetórias em Dança Mônica Japiassú: 1ª edição terá premiação de mais de R$ 160 mil

A- A+

Serão abertas em junho as inscrições para a 1ª edição do Prêmio Trajetórias em Dança Mônica Japiassú 2023 - que vai contemplar com mais de R$ 160 mil em premiações, coletivos e pessoas físicas que tenham notório trabalho na dança pernambucana.

As inscrições serão abertas em 5 de junho e assim seguem até 18 de agosto, e devem ser feitas na plataforma Mapa Cultural de Pernambuco - mesmo local em que o edital pode ser consultado.



Dividido em duas categorias, a primeira delas contempla artistas independentes com prêmios de R$ 10,5 mil ou grupos com premiação de R$ 13 mil - devendo, nos dois casos, ser comprovada mais de uma década de trajetória em dança.





Já a segunda categoria vai contemplar também artistas independentes com prêmios de R$ 7 mil e grupos com valores de R$ 9,5 mil - em ambos os casos, deve ser comprovada de um a dez anos de trajetória.

Inclusão

O edital da 1ª edição do Prêmio Trajetórias em Dança Mônica Japiassú 2023 vai contar com políticas inclusivas nas análises das propostas, somando à pontuação acréscimo para pessoas com deficiência, idosa, pretas, pardas, indígenas, não cisgênero, mulher (cis/trans/travesti), povos de comunidades tradicionais, quilombolas, de terreiro e ciganos.

Haverá também divisão percentual entre a Região Metropolitana (40%), Zona da Mata (20%), Agreste (20%) e Sertão (20%).

Mônica Japiassú, homenageada

Coreógrafa, professora e bailarina, Mônica Japiassú iniciou sua trajetória na dança no início dos anos de 1970 como professora no Clube Náutico Capibaribe.

Tempos depois fundou a Academia Mônica Japiassú, na Torre, e lá passou a implantar o método da dança criativa para crianças. Mônica é também fundadora da Academia Corpo, Som e Espaço, com implementação de ensino de artes integradas.

Com trajetória marcada pela introdução de metodologias formativas inovadoras, a homenageada da edição do prêmio é um dos principais nomes na formação de bailarinos na cidade. Sob suas criações, foram inspiradas obras de nomes como João Cabral de Melo Neto, Joaquim Cardozo, Nelson Rodrigues e Gilberto Freire.



Serviço

1ª edição do Prêmio Trajetórias em Dança Mônica Japiassú 2023



Inscrições de 5 de junho a 18 de agosto

Onde: Plataforma Mapa Cultural de Pernambuco

