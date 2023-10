Prêmio WeDo!: espetáculo pernambucano participa de mostra de teatro online

A- A+

A segunda edição do Prêmio WeDo! de e-Teatro, mostra de teatro online que ocorre desta terça-feira (3) até 10 de outubro, conta com um espetáculo pernambucano em sua programação. “O Açougueiro Online: da Sequidão da Caatinga aos Mares da Web” será exibida virtualmente, neste sábado (7), às 19h.

O título é a versão digital do premiado monólogo “O Açougueiro”, que tem texto e direção de Samuel Santos. Assinando também como produtor, o ator Alexandre Guimarães dá vida aos vários personagens da montagem, que conta a história de um homem de origem humilde que realizou o sonho de abrir um açougue e de sua mulher, uma ex-prostituta, em um pequeno vilarejo do Sertão nordestino.

Neste ano, o WeDo! traz 13 espetáculos adultos e infantis de sete estados brasileiros. Entre as atrações, estão “A Casatória c’a Defunta”, da Cia Pão Doce (RN); “A Borboleta sem Asas”, do Grupo Trapiche (SP); e “Rinha”, do catarinense Grupo Risco.



As peças podem ser vistas através da plataforma WeDo! Teatro, criada em 2021, durante a pandemia do coronavírus. Os vencedores da premiação serão conhecidos em uma cerimônia no dia 10, às 19h, no Mundo do Circo, em São Paulo, com apresentação de Nany People.



Serviço:

Prêmio WeDo! de e-Teatro

Desta terça-feira (3) até 10 de outubro, no Teatro WeDo!

Ingressos por R$ 10, à venda na bilheteria da própria plataforma



Veja também

Festival Lollapalooza Brasil 2024 inicia venda para o público geral a partir desta terça (03); saiba mais