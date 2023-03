A- A+

BBB 23 Premonição? Domitila sonha com participantes eliminadas do BBB 23 Horas antes do Paredão, pernambucana sonhou com Key e Larissa

As supostas premonições de Domitila Barros estão com tudo no BBB 23. Nesta terça-feira (21), a pernambucana revelou mais um sonho intrigante dentro da casa.

Segundo a Miss Alemanha, duas sisters já eliminadas estavam no seu sonho. "Eu estava apresentando alguma coisa, e a Key e a Larissa faziam parte. Aí a Key ficou, e a Larissa saiu correndo e caiu", lembrou.





"Saí correndo para atrás da Larissa e chegou esse homem de branco com um baú com véu dentro, véu azul. Aí fui no baú e ele falou 'não é o baú, é o outro presente'. Quando fui para o outro presente, era uma sacola bem esfarrapada de milho branco", continuou contando.



Para a modelo e ativista, a visão indica que alguma coisa pode acontecer no reality. "Eu fui para o Paredão com a Key, eu fui para o Paredão com a Larissa, então agora vai acontecer alguma coisa", afirmou.

Fred tentou desvendar quem seria o homem misterioso do sonho. "Se o Tadeu vier vestido de branco…", palpitou. O youtuber está no Paredão desta terça-feira (21), junto com Domitila e Gabriel Gonçalves.

Essa não é a primeira vez que a pernambucana tem um "sonho premonitório". Após o programa anunciar que faria uma repescagem, colocando de volta no jogo dois participantes já eliminados, o público resgatou vídeos de Domitila falando sobre uma visão que teve ainda em fevereiro.

No sonho, a sister via 9 pessoas aguardando por algo dentro de um quarto. No local, havia também três camas vazias e, assim como desta vez, um homem vestido de branco com um saco de milho. Internautas interpretaram a visão como um aviso sobre a nova dinâmica do programa.

