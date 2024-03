A- A+

BBB 24 Preocupado com a Prova do Líder do BBB 24, Davi comenta com Matteus: ''Fui burro'' O baiano se reuniu com o gaúcho para especular sobre como será a dinâmica na casa depois da nova liderança

Na tarde desta quinta-feira (7), Davi se reuniu com Matteus para especular sobre como será a dinâmica na casa do Big Brother Brasil 24 depois da Prova do Líder que acontece no programa ao vivo de hoje.

Preocupado com o fato de todos os participantes continuarem no ''Tá Com Nada'' mesmo após o início da nova liderança, o baiano acredita na possibilidade de a produção do programa somente chamar os brothers para a realização do mercado na próxima semana.

"Acho que esta semana, o próximo Líder não vai ter VIP, não. Se não tiver mercado sexta ou sábado, só semana que vem. Aí a gente se prepara já, só semana que vem", disse Davi.

Enquanto aproveita a piscina da casa, Matteus especula com o aliado os benefícios desta semana para o novo Líder do BBB. "Acho que o Líder vai ser só imunidade e o quarto", comentou o gaúcho.

Na conversa, Davi lembra que o Líder tem a indicação como privilégio ainda e desabafa com o amigo sobre não ter aproveitado a última festa para comer mais.

"Fui burro, ontem fui dormir muito cedo, devia ter ficado até de manhãzinha pra comer", disse o motorista de aplicativo. Matteus rebateu: "Eu te falei, você tava bravo". O baiano comentou que "tava puto já", enquanto Alegrete disse para ele: "Eu vi, mas tinha que comer. Eu estou com as pernas doendo porque não aguentava, mas fiquei pra comer", finalizou o brother.

Como os brothers estão em uma alimentação restrita, depois de Fernanda ter atingido o limite do "Vacilômetro", Davi teme ter um desempenho abaixo do esperado por ele para a Prova do Líder desta semana.

