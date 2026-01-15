A- A+

HOLLYWOOD Preparador de Sydney Sweeney detalha mudanças no corpo da atriz e cita "dedicação de 110%" Artista diz que se espantou com alterações em sua forma ao encarnar lendária lutadora em filme inédito no Brasil

Assim que terminou de rodar o filme "Elvis" (2022) na pele do famoso cantor americano, Austin Butler se deu conta que a própria voz havia mudado, e muito. E não só. A saúde mental do ator também apresentava alguns sinais novos e esquisitos para ele. O impacto foi tão grande que o artista precisou ser internado ao fim das filmagens.

Para a atriz Sydney Sweeney — estrela de "Christy", filme ainda inédito no Brasil sobre a lendária boxeadora americana Christy Martin —, o processo foi estranho e quase o oposto:

"Mudei fisicamente por causa do papel, então, de certa forma, eu continuava chegando em casa como Christy. Mas as emoções, as lutas e os traumas que ela atravessou, tentei não levá-los comigo", contou à revista americana "W".

Personal trainer alçado, nos Estados Unidos, ao posto de influenciador digital com quase 1 milhão de seguidores, o australiano Jono Castano foi o encarregado de transformar, em pouquíssimo tempo, o corpo da atriz de 28 anos, projetada internacionalmente após interpretar a personagem Cassie Howard em " Euphoria", série da HBO que ganha nova temporada a partir de 12 de abril.

O preparador físico explica que, no caso de artistas que precisam remodelar suas formas em função de um trabalho, está em jogo "a própria profissão". Por isso, todos os atores com os quais trabalha, como garante, sempre levaram o treinamento muito mais a sério do que quaisquer outras pessoas.



"Meu corpo era completamente diferente. Minhas roupas não serviam. Normalmente uso calça jeans tamanho 23 e estava usando 27. Meus seios cresceram. E minha bunda ficou enorme. Foi uma loucura! Eu pensava: 'Oh, meu Deus'", ressaltou Sydney, ao comentar o processo de transformação corporal para a personagem-título de "Christie". Atualmente, ela pode ser vista no filme "A empregada" (2025), em cartaz nos cinemas brasileiros.

Por trás dessas mudanças físicas estão os preparadores físicos, que esculpem os corpos dos atores em pouquíssimo tempo, quase como se fossem feitos de argila, como relataram numa reportagem publicada pelo jornal espanhol "El País". Para construir um corpo musculoso, como foi o caso de Sydney Sweeney em "Christy", não há outro segredo além de "se exercitar e comer de forma equilibrada", como frisa Jono Castano. Mas como uma ressalva, como contou ao "El País".



Há oito anos, o preparador físico vem "transformando corpos e levando pessoas de um físico mediano a algo incrível", também em condições extremas. "Pessoas como Sydney Sweeney ou Rebel Wilson [a quem ajudou a perder mais de 25 quilos] chegam com um objetivo, como qualquer cliente. A diferença entre alguém que se prepara para um papel e alguém com um trabalho de escritório é enorme, porque para eles isso é a profissão. Eles se dedicam 110% e têm tempo e orçamento para treinar todos os dias. Ter um personal trainer diariamente é caro, mas eles podem pagar", detalhou ele.

Foi ele o responsável por transformar Sweeney em uma réplica quase idêntica da boxeadora Christy Martin para o cinebiografia da atleta americana. "Provavelmente, treinávamos cerca de duas horas por dia, cinco dias por semana. Incluindo dias de recuperação ativa: sauna, banhos de gelo… Tudo isso é muito importante." Assim, conseguiram alcançar os mais de 13 quilos que ela ganhou para o papel.



Castano explica que o processo ao qual os atores se submetem não é realista para qualquer outra pessoa cujo trabalho não dependa disso. "Seria muito difícil para alguém com um trabalho das 9h às 17h. Você não tem tanto tempo para se recuperar, tem estresse profissional, não dorme o suficiente e não pode parar o trabalho para comer a cada duas horas. Por isso, não é realista para a população em geral."

Ele admite que há ressalvas acerca do procedimento: "É o ideal? Não, porque perder peso tão rápido não é sustentável. O saudável é perder peso de forma gradual. Mas isso é a profissão deles. É como os lutadores de UFC que precisam perder uma quantidade de peso para entrar em determinada categoria. Eles fazem perdas drásticas, e tudo é controlado com nutrição."

Quando o projeto termina, os atores não descansam, porque ou precisam voltar à forma habitual — como Sweeney, que em sete semanas retornou ao peso inicial para começar as gravações de "Euphoria". "Você dedica muito tempo para alcançar um resultado e, depois, quando acaba, se pergunta: 'E agora?'", diz Castano.

Veja também