Presente na Sapucaí, Camarote Allegria anuncia oito dias de festa e novidades

Com o Carnaval batendo na porta, o Camarote Allegria anuncia sua edição de 2024 com oito dias de festividade no Rio de Janeiro. Localizado no setor 11, na Marquês de Sapucaí, o espaço promete ser o epicentro da diversão durante a folia carioca. Com o tema "Infinita Allegria", o Allegria se prepara para receber quase 20 mil pessoas ao longo dos oito dias.

“A expectativa é de que a Sapucaí seja invadida por uma atmosfera de alegria sem limites”, diz Gabriel Lobo, sócio do Camarote Allegria.

A programação deste ano vai contar com nomes como Pedro Sampaio, Diogo Nogueira, Belo, Banda Eva, Bell Marques, Dennis DJ, Ralk, KVSH e o DJ norte-americano &Friends.

O evento ainda contará com open bar premium, que inclui energético, cerveja, chopp, vodka, gin, whisky, entre outras opções de bebidas. Na ala gastronômica, o buffet de comida japonesa do Temakeria & Cia e o menu brasileiríssimo do Portal do Sabor complementam a experiência em todos os dias de festas.

Para tornar a experiência ainda mais exclusiva, o Sheraton Grand Rio sedia o tradicional esquenta do Allegria, com retirada do kit, customização das camisas, e confraternização pré-carnaval com open bar e muita música. O hotel fica localizado entre São Conrado e a Praia do Leblon, e será o ponto de encontro para o transfer in & out dos foliões em todos os dias de eventos.

Confira a programação:

Viva a Sapucaí (4/02)

Roda da 5521, DJ Ralk, Pedro Guerra e John Failly, além dos ensaios técnicos das campeãs Imperatriz e Viradouro. Pedro Sampaio também promete sacudir a galera presente.

Brilhante Allegria (10/02)

O sábado de Carnaval será com show do cantor Diogo Nogueira, Cat Dealers, Locos, Matheus Fonseca, Marsele Live e Marie U. Na avenida, o grupo de acesso apresenta os desfiles das escolas Sereno de Campo Grande, Em Cima da Hora, Arranco de Engenho de Dentro, União da Ilha do Governador, Unidos de Padre Miguel, São Clemente, Unidos de Bangu e Império Serrano. A noite ainda conta com o After Infinito, que promete manter a energia no alto.

Imensidão Carnavalesca (11/02)

O domingo de Carnaval conta com atrações como Jorge Aragão, Sainte Ve, Ralk, Ariel B e Allegria Takeover na área interna. Da frisa, os foliões poderão acompanhar os desfiles das escolas Porto da Pedra, Beija Flor, Salgueiro, Grande Rio, Unidos da Tijuca e Imperatriz. Neste dia também terá o After Infinito.

Paixão Infinita (12/02)

O palco do Allegria recebe, pela primeira vez, o cantor Belo. Além dele, Make U Sweat, Isso não é DJ Set, Adoro Frozen Djs, Marie Bouret e John Failly vão comandar as carrapetas. Na avenida, acontecem os desfile das escolas Mocidade, Portela, Vila Isabel, Mangueira, Paraíso do Tuiuti e Viradouro. Para quem ainda tiver animação e samba no pé, o After Infinito continua.

Mardi Gras (13/02)

A terça de Carnaval traz o baile a fantasia Mardi Gras, completando 14 anos de sucesso. O som fica por conta da Arca de Noé DJSet, Allegria TakeOver, Make U Sweat, Ralk, Locos, Adoro Frozen DJs, Fancy INC, Bloco 442, Heavy Djs, Bruna Lennon, Cix e Ise.

FeijoaJay forEva (14/02)

Na Quarta-feira de Cinzas, a apuração será com a revolucionária FeijoaJay, que marcou a história do Carnaval carioca na sua estreia em 2011, sendo o primeiro baile carnavalesco no dia da apuração. Este ano, a programação traz show da energética Banda Eva, &Friends, Ariel B, Felipe Lima e Marcelo Botelho.

Diga Que Valeu Para Sempre (16/02)

Sexta pré-Campeãs é dia de juntar o Carnaval do Rio e o Carnaval da Bahia, com show do rei da folia baiana: Bell Marques. A noite ainda conta com Samba de Santa Clara, Adoro Frozen Djs, Gigga e John Failly.

Infinita Allegria (17/02)

No sábado das campeãs, o Allegria recebe no palco Dennis DJ, KVSH, Fica Comigo & Convidados, Arca de Noé DJ, &Friends e mais. E quando a Sapucaí se despede do maior espetáculo da Terra, o Allegria continua com a celebração até o amanhecer, fechando a temporada com o maior After da avenida.

Serviço Camarote Allegria:

Datas: 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 de fevereiro

Local: Marquês de Sapucaí, setor 11

Retiradas de kit: Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, Leblon

Ingressos: site Ingresse

