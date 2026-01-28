Presentes de Cristiano Ronaldo para Georgina Rodríguez chegam a R$ 38 milhões

A- A+

Não chegou a ser surpreendente para muitas pessoas o último presente que Cristiano Ronaldo deu para a noiva, a influencer e modelo Georgina Rodríguez. No dia do aniversário da amada, o jogador de futebol — atualmente atuando no Al-Nassr — deu para ela nada menos que um relógio Rolex, que custa R$ 323,6 mil, de acordo com o site da marca. Fato é que o atleta português já demonstrou várias vezes o seu amor por meio de mimos super valiosos.

O relógio, um Oyster Perpetual Datejust 31 em ouro amarelo 18 quilates, se destaca pelo mostrador vermelho ombré cravejado de diamantes e pela pulseira President. Criada em 1956, a tal pulseira é formada por três fileiras de elos semicirculares e é confeccionada exclusivamente com metais preciosos cuidadosamente selecionados, contando com engaste de diamantes em ouro 18 quilates.

“Ela representa o máximo em refinamento e conforto, e é sempre feita de metais preciosos cuidadosamente selecionados”, diz a marca sobre a peça.

Cristiano Ronaldo também não economizou nos presentes de noivado para a amada. Entre os mimos estão um anel de diamante de 50 quilates avaliado em cerca de R$ 32 milhões, que surpreendeu todos pelo tamanho da pedra em agosto do ano passado. Especialistas chegaram a dizer na época que se trata de uma das peças mais valiosas em joalheria.

“É o mínimo que ele me poderia oferecer depois de dez anos de espera”, brincou a mulher na época. “Fiquei tão chocada que o deixei no meu quarto e só no dia seguinte é que o abri à luz do sol.”

O jogador ainda presenteou Georgina com um Porsche Taycan elétrico de aproximadamente R$ 500 mil, além de outros dois relógios de luxo — um Audemars Piguet, estimado em R$ 334 mil, e um Patek Philippe, de R$ 264 mil. A lista inclui ainda bolsas das grifes francesas Dior e Louis Vuitton, que somam cerca de R$ 44 mil, e um enxoval de roupas avaliado em torno de R$ 117 mil.

