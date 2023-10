"Presépio de Mamulengo Flor Mimosa": uma abordagem contemporânea da arte tradicional

A- A+

Nos próximos dias, "Presépio de Mamulengo Flor Mimosa", uma proposta idealizada pelo mamulengueiro Adiel Luna, caminha em direção ao seu encerramento com uma série de apresentações gratuitas realizadas em parques públicos do Recife. Com o apoio da Prefeitura do Recife, a produção geral da iniciativa é assinada por Luciane Bacelar e sinaliza o retorno do teatro de bonecos às suas origens, enquanto estabelece diálogo com tendências contemporâneas.

As sessões de encerramento do projeto acontecem a partir desta quinta-feira (02), no Parque do Caiara, no bairro da Iputinga, zona Oeste da capital. No sábado (04), as celebrações ocupam o Parque da Macaxeira e, por último, seguem em direção ao Parque 13 de Maio, no domingo (05). Todas as apresentações são abertas ao público e acontecem durante os mesmos horários; das 15h às 16h e das 17h às 18h.

Através de uma programação que contempla todas as faixas etárias e garante acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva, as sessões, com uma média de duração de 50 minutos cada, contam com quatro espetáculos distintos: "A Sambada de Simão nas Terras de São Saruê", "A Pega do Boi Melado na Serra do Catolé", "Benedito Brocoió, Barulhento e Beradêro" e "Mamulengo no Terreiro".

"No Presépio de Mamulengo Flor Mimosa, as famílias irão experimentar uma pegada mais contemporânea da magia do teatro de mamulengo, onde aliamos a poesia, a criatividade e a ludicidade sem perder a picardia, a dramaturgia e a potência da palavra", ressalta Adiel. "Trazemos vários componentes da cultura popular pernambucana para apresentarmos a essa infância que, muitas vezes, nem sabe o que é. Porém, os pais e avós que já tiveram algum acesso a essa manifestação certamente irão se reconectar com seus passados".

Na mostra, Adiel Luna e o trio de músicos formado pelo sanfoneiro Vinicius Nogal e pelos percussionistas Nino Silva e Gal Menezes, executam a trilha sonora ao vivo, - somando música nordestina a elementos circenses a uma poética requintada vinda dos versos e loas tradicionais.

Sobre os Espetáculos da Mostra:

“A Sambada de Simão nas Terras de São Saruê”: em busca de encontrar o caminho para as terras de São Saruê, Simão passa por vários terreiros da tradição popular, onde desafia e é desafiado em sambas, toadas e lôas por mestres e mestras da cultura popular enriquecendo a viagem de música, cor e poesia.

“A Pega do Boi Melado na Serra do Catolé”: narra as aventuras do vaqueiro Simão para proteger Melado, seu boi de estimação, das garras do Capitão Mané Mondrongo que deseja servi-lo no churrasco para os apoiadores de sua campanha política.

“Benedito Brocoió, Barulhento e Beradêro": Benedito e Belinha vivem uma história de amor e luta por trabalho e justiça. Enfrentando os desmandos do Capitão Mané Mondrongo, que tudo quer comprar e dominar com seu dinheiro e poder, Belinha, Benedito e o Boizinho Melado lançam mão de muita esperteza para fugir de perigos representados pela fantástica Cobra Chibana.

“Mamulengo no Terreiro”: numa sequência de passagens do mamulengo tradicional da Mata Norte pernambucana - o Flor Mimosa revisita, adapta e presta homenagens aos mestres que já fizeram a partida mas deixaram seu legado de alegria, criatividade e poesia gravados na história do teatro de boneco popular do Nordeste.

Serviço:

"Presépio de Mamulengo Flor Mimosa"

Quinta-feira (02), das 15h às 16h e das 17h às 18h

No Parque do Caiara (Tv. Dr. José Anastácio da Silva Guimarães - Iputinga)

Sábado (04), das 15h às 16h e das 17h às 18h

No Parque da Macaxeira (v. Norte Miguel Arraes de Alencar, s/n - Macaxeira)

Domingo (05), das 15h às 16h e das 17h às 18h

No Parque 13 de Maio (R. Mamede Simões, 111 - Boa Vista)

Apresentações gratuitas e abertas ao público*

