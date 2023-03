A- A+

Oscar 2023 Presidente da Ucrânia pede para aparecer no Oscar, mas é rejeitado; entenda Volodymyr Zelensky fez participações especiais no Grammy e no Globo de Ouro

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ofereceu uma participação na cerimônia de entrega do Oscar, que acontece neste domingo (12), mas foi rejeitado. A informação é do portal de notícias estadunidense Variety.

Após suas aparições especiais nas cerimônias do Grammy e do Globo de Ouro, havia uma expectativa de que Zelensky fosse dar as caras no Oscar. Segundo a imprensa americana, um agente do presidente teria insistido que a Academia aceitasse sua participação, que acabou sendo recusada mais de uma vez.

Desde o início do conflito com a Rússia, Zelensky também apareceu via satélite em outros eventos culturais internacionais, como os festivais de Cannes e Veneza.

Veja também

família real Tyler Perry: quem é o ator, diretor e roteirista americano que é padrinho da filha de Harry e Meghan