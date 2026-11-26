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BRASIL Presidente do Flamengo espalha desinformação sobre a Lei Rouanet; entenda por que Bap está errado Dirigente ignora investimentos públicos no esporte e atribui à cultura um mecanismo de financiamento semelhante ao utilizado pelo próprio setor esportivo

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, mais conhecido pelo apelido Bap, reproduziu uma série de informações falsas sobre a Lei Rouanet ao comentar os impactos financeiros da proibição das casas de apostas esportivas, as chamadas bets, no Brasil.



Em entrevista a um videocast do canal CBF TV, no YouTube, o dirigente estabeleceu comparações equivocadas entre os mecanismos de financiamento do esporte e da cultura, afirmando, entre outras mentiras, que o governo não investe dinheiro no setor esportivo e sugerindo que cabe ao Executivo decidir quem recebe os recursos provenientes do incentivo fiscal à produção cultural.

As declarações contrariam o que está estabelecido na legislação brasileira. Tanto a Lei Rouanet, criada em 1991, quanto a Lei de Incentivo ao Esporte, instituída em 2006 e reformulada em 2025, permitem que contribuintes destinem parte do Imposto de Renda devido ao financiamento de projetos previamente autorizados pelo poder público. Em ambos os casos, o mecanismo funciona por meio da renúncia fiscal.

O dirigente também questionou o alcance social da Lei Rouanet, que, somente em 2024, contribuiu para a geração e a manutenção de 228 mil postos de trabalho no Brasil, segundo uma pesquisa de impacto econômico realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

A seguir, o Globo explica o que há de errado nas declarações do presidente do Flamengo, como funcionam as duas leis de incentivo e de que maneira o dinheiro chega aos responsáveis pelos projetos culturais e esportivos.





'O governo não bota nenhum centavo no esporte': FALSO

FALSO. Além de investir diretamente no esporte, o poder público brasileiro tem a obrigação constitucional de fomentar a prática esportiva. O artigo 217 da Constituição Federal de 1988 estabelece a destinação de recursos públicos prioritariamente ao esporte educacional e, em casos específicos, também ao de alto rendimento.

Um dos exemplos mais conhecidos de investimento direto do governo federal no setor é o Bolsa Atleta, programa criado em 2004 para oferecer auxílio financeiro a esportistas brasileiros. Em 2026, o programa chegou à marca de 11.182 atletas contemplados. O montante destinado à iniciativa neste ano é de R$ 231 milhões.

São recursos públicos destinados a esportistas de diferentes modalidades, desde jovens em formação até atletas olímpicos e paralímpicos, para que possam se dedicar a treinamentos e competições.

O financiamento público do esporte também ocorre por meio de investimentos na construção e na modernização de instalações esportivas, de convênios com estados e municípios, de programas de formação de atletas e de iniciativas voltadas à ampliação do acesso da população às atividades físicas.

Assim como ocorre na cultura, o investimento direto do governo no esporte não deve ser confundido com o financiamento de projetos por meio de leis de incentivo fiscal. São mecanismos distintos de financiamento que coexistem nos dois setores.

'O dinheiro que vem do esporte é de renúncia fiscal de empresas privadas. Na Lei Rouanet, é decisão do governo': FALSO

FALSO. A declaração estabelece uma diferença que não existe entre os dois mecanismos de incentivo fiscal. Tanto na Lei Rouanet quanto na Lei de Incentivo ao Esporte, cabe ao poder público avaliar os projetos apresentados e autorizar a captação de recursos. A decisão de patrocinar uma determinada iniciativa, entre aquelas autorizadas, cabe ao contribuinte.

Na prática, quando um produtor cultural apresenta ao Ministério da Cultura um projeto para realizar uma peça de teatro, por exemplo, a aprovação da proposta não significa que o governo depositará dinheiro na conta do produtor. Significa que ele estará autorizado a procurar patrocinadores e doadores interessados em financiar aquela iniciativa utilizando o benefício fiscal previsto em lei.

O mesmo acontece quando uma instituição esportiva apresenta ao Ministério do Esporte um projeto para oferecer aulas de natação a crianças de uma comunidade. Uma vez autorizado o projeto, cabe à instituição procurar interessados em financiá-lo.

Em ambos os casos, é possível que o responsável pela iniciativa não encontre patrocinadores e, portanto, não consiga viabilizar o projeto, mesmo tendo recebido a autorização do governo.

A semelhança entre os dois mecanismos está expressa na própria legislação. O artigo 18 da Lei Rouanet (Lei nº 8.313/1991) prevê a possibilidade de pessoas físicas e jurídicas financiarem projetos culturais com incentivo fiscal. Já o artigo 9º da nova Lei de Incentivo ao Esporte (Lei Complementar nº 222/2025) estabelece a dedução de valores destinados a projetos esportivos no Imposto de Renda.



Para entender o funcionamento das duas leis, imagine uma empresa que tenha R$ 1 milhão a pagar de Imposto de Renda, considerado o montante sobre o qual é permitido aplicar o incentivo fiscal. Respeitados os limites legais, ela pode direcionar parte desse dinheiro a uma iniciativa cultural ou esportiva e descontar o valor correspondente do imposto que pagaria à União.

Isso não significa que os recursos sejam estritamente privados. Embora o dinheiro seja transferido pelo contribuinte ao responsável pelo projeto, a parcela correspondente à renúncia fiscal representa uma receita da qual o Estado abre mão para financiar determinada política pública. Por isso, os projetos estão sujeitos à fiscalização e à prestação de contas.

Há, ainda, uma ressalva: a Lei Rouanet, em sentido amplo, também institui outros instrumentos de financiamento à cultura, entre eles o Fundo Nacional da Cultura (FNC), que permite o financiamento direto de iniciativas culturais com recursos públicos. Esse mecanismo, entretanto, é diferente do incentivo fiscal popularmente conhecido como Lei Rouanet.

Também existem modalidades de incentivo cultural em que apenas uma parcela do patrocínio ou da doação pode ser deduzida diretamente do imposto, conforme o enquadramento do projeto.

Criada em dezembro de 2006, a Lei de Incentivo ao Esporte foi substituída, em 26 de novembro de 2025, pela Lei Complementar nº 222, que tornou permanente o incentivo fiscal destinado ao setor esportivo. A nova legislação foi regulamentada em 2026 pelo Decreto nº 12.861 e pela Portaria nº 10 do Ministério do Esporte.

Pelas regras atualmente em vigor, pessoas físicas podem destinar até 7% do Imposto de Renda devido, observados os limites conjuntos com outros incentivos fiscais. No caso das empresas tributadas pelo regime do lucro real, o limite ordinário é de 2% até o fim de 2027 e passará a 3% a partir de 2028. Todas as informações está disponibilizadas no site do Senado Federal.



Para projetos esportivos destinados à inclusão social, especialmente em comunidades em situação de vulnerabilidade, a legislação prevê um limite especial de 4% para empresas, sujeito ao compartilhamento com determinadas deduções previstas na Lei Rouanet e na Lei do Audiovisual.

Há uma restrição importante: os recursos captados por meio da Lei de Incentivo ao Esporte não podem ser utilizados para remunerar atletas profissionais, conforme estabelece o parágrafo 2º do artigo 6º da nova legislação. Isso não impede, entretanto, o financiamento de projetos esportivos de alto rendimento que atendam às condições legais.



A aprovação de projetos esportivos também depende de análise do poder público. Uma comissão técnica vinculada ao Ministério do Esporte, integrada por representantes do governo e do setor esportivo, é responsável por avaliar as propostas.

A legislação determina ainda que a autorização seja formalmente publicada, com a identificação do projeto, da instituição responsável, do valor autorizado e do prazo de captação. O dinheiro obtido deve ser movimentado numa conta bancária específica, e sua utilização está sujeita à fiscalização.

'Acho que o esporte é muito mais inclusivo do que a cultura. Quantos artistas se beneficiam por ano da Lei Rouanet? Mail de mil? Não': SEM EMBASAMENTO

SEM EMBASAMENTO. A avaliação de que o esporte é mais inclusivo do que a cultura é uma opinião pessoal do dirigente, que não apresentou, na declaração, dados que sustentem essa comparação. Já a dimensão do alcance da Lei Rouanet pode ser aferida por diferentes indicadores, que contrariam a ideia de que o mecanismo beneficia um grupo reduzido de profissionais.

Segundo levantamento divulgado pelo Ministério da Cultura neste mês de novembro, há 5.084 projetos culturais viabilizados por meio da Lei Rouanet em execução no Brasil. Nos dez primeiros meses de 2026, as iniciativas captaram R$ 1,67 bilhão.

Cada um desses projetos pode envolver dezenas ou mesmo centenas de trabalhadores. A realização de um espetáculo teatral, por exemplo, pressupõe não apenas a contratação de atores, mas também de diretores, cenógrafos, figurinistas, iluminadores, operadores de som, produtores, montadores e outros profissionais.

O mesmo vale para a realização de festivais de música, exposições de artes visuais, feiras literárias, restaurações de patrimônios históricos e atividades de formação artística.

Uma pesquisa realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), a pedido do Ministério da Cultura, estimou que os projetos executados com o apoio da Lei Rouanet movimentaram R$ 25,7 bilhões na economia brasileira em 2024 e contribuíram para a geração e a manutenção de 228 mil postos de trabalho, considerando os impactos diretos e indiretos dessas iniciativas.

O número de postos de trabalho não equivale, necessariamente, ao número de artistas beneficiados pela legislação. O levantamento abrange profissionais de diferentes atividades econômicas. Tampouco o número de projetos corresponde ao de artistas ou proponentes individuais, uma vez que um mesmo responsável pode apresentar mais de uma iniciativa.

Os dados, contudo, evidenciam a extensão da cadeia produtiva mobilizada pelo incentivo fiscal à cultura. O estudo estimou ainda que as iniciativas culturais alcançaram um público total de 89,3 milhões em 2024 — indicador de alcance que não deve ser confundido com uma contagem de brasileiros distintos, uma vez que uma mesma pessoa pode frequentar diferentes atividades culturais.

Além disso, a democratização do acesso à cultura não é uma medida facultativa para quem utiliza a Lei Rouanet. A Instrução Normativa nº 29 do Ministério da Cultura, publicada em janeiro de 2026, estabelece uma série de obrigações para os responsáveis pelas iniciativas incentivadas.

Entre as regras aplicáveis aos planos de distribuição de ingressos e produtos culturais estão:

A destinação de pelo menos 10% dos ingressos ou produtos à distribuição gratuita com finalidade social ou educacional;

A comercialização de pelo menos 20% dos ingressos ou produtos por valores de até R$ 50;

A adoção de medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência;

A realização de atividades adicionais para ampliar o acesso à cultura, como oficinas gratuitas, ações educativas, disponibilização de conteúdo na internet ou concessão de bolsas de formação artística.

Os projetos que comercializam ingressos ou produtos culturais também devem oferecer atividades formativas adicionais destinadas a estudantes e professores de instituições públicas de ensino, nos termos da regulamentação.

A promoção da inclusão social, portanto, é um dos objetivos das políticas de incentivo fiscal tanto na cultura quanto no esporte.

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