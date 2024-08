A- A+

LUTO Presidente do Senado decreta luto oficial de três dias pela morte de Silvio Santos O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assinou o ato

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decretou luto oficial de três dias a partir deste sábado (17), 17, por causa da morte do apresentador de televisão Silvio Santos. Em Ato do Presidente, Pacheco argumenta que tomou a decisão por pesar do falecimento de Senor Abravanel, nome de registro do artista.

Silvio Santos morreu na manhã desre sábado, em São Paulo, aos 93 anos. Fundador do Grupo Silvio Santos e criador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), deixou "legado inestimável no entretenimento e na comunicação", traz o documento.





O ato diz ainda que o apresentador é conhecido pelo seu "carisma, simplicidade e habilidade de cativar multidões", tendo influenciado "gerações de comunicadores" e marcado profundamente a cultura brasileira.

"Sua morte causa tristeza e consternação à sociedade brasileira", traz ainda o ato, acrescentando uma manifestação de solidariedade à família, aos amigos e a todos os fãs e admiradores do artista.

