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REVOLTA Presidiários de Atlanta se revoltam com filmagens de ''Superman 2'', diz site As filmagens acontecem em uma seção reduzida da penitenciária

Detentos da Penitenciária Federal de Atlanta, nos Estados Unidos, estão incomodados com as filmagens de ''Superman: Homem do Amanhã'', sequência do longa de 2025 estrelado por David Corenswet

Segundo publicação do portal TMZ, as filmagens da continuação estariam interferindo na rotina dos presidiários e restringindo o acesso a algumas dependências do local. Fontes do site afirmam que os presidiários devem permanecer em suas celas por muito mais tempo do que o normal durante o dia, quando há filmagens no local, o que gera desgaste e incômodo.

Fontes ligadas à produção afirmam que as filmagens acontecem em uma seção reduzida da penitenciária, e que devem ser encerradas em breve.

Já um porta-voz do Sistema Federal de Prisões dos Estados Unidos disse que o procedimento é colocado em prática para a segurança dos internos e da equipe, e que vigora quando há algum tipo de incidente que precise ser investigado.

''Superman 2'' tem direção e roteiro de James Gunn, e conta com o retorno de Nicholas Hoult como Lex Luthor. Em imagem publicada no Instagram na segunda-feira, 20, Gunn mostrou detalhes da prisão, para onde Luthor foi enviado após a história do primeiro filme.

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