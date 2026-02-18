A- A+

CELEBRIDADES Preso e "aterrorizando a cidade": O que aconteceu com Shia LaBeouf no carnaval de Nova Orleans Casado com Mia Groth, neta da brasileira Maria Gladys, ele já atribuiu ao alcoolismo problemas com ex-namorada

O Mardi Gras de Shia LaBeouf em Nova Orleans — uma espécie de carnaval da cidade americana — terminou na cadeia. Preso nas primeiras horas da terça-feira, o ator vinha "aterrorizando a cidade" desde a última quinta-feira, segundo reportagem da The Hollywood Reporter, que ouviu vários funcionários de bares que tiveram contato com ele.

Casado com Mia Groth (atriz britânica que é neta da brasileira Maria Gladys), ele atribuiu ao alcoolismo o comportamento abusivo com a ex-namorada FKA Twigs, uma cantora também britânica, mas alegava estar sóbrio nos últimos tempos. O carnaval, no entanto, foi uma recaída. No domingo, segundo a revista, ele foi expulso de um bar tradicional por perturbar os atendentes. De acordo com testemunhas, ele saiu contrariado e sozinho, mas sem causar incidentes.

O dono de um bar que fica na rua principal dos desfiles de carnaval confirmou a presença do ator não somente no fim de semana das festas, mas também no anterior. “Ele veio duas vezes: no fim de semana retrasado e depois na sexta. Passou o cartão, mas saiu sem assinar, então adicionamos uma gratificação de 20%”, disse o dono do bar.





Nas primeiras horas da terça-feira, no entanto, ele foi preso quando um funcionário de um bar tentou retirar LaBeouf do local. Já na rua, ele teria atingido um homem várias vezes com os punhos fechados, segundo a polícia local. Depois disso, saiu do local, mas voltou ainda mais agressivo, batendo novamente no homem e atingindo outra pessoa até a chegada dos policiais.

Depois de ser atendido num hospital, Shia LaBeouf foi preso, mas foi liberado à tarde com o compromisso de comparecer a outras audiências. A próxima é no dia 19 de março.

Quem é Shia LaBeouf

Americano de 39 anos, Shia LaBeouf ganhou fama por protagonizar, no início dos anos 2000, produções do canal infantil Disney Channel. Participou da franquia "Transformers" (2007,2009 e 2011), além de "Ninfomaníaca: Volume 1" e "Ninfomaníaca: Volume 2" (ambos de 2013) e "Megalópolis" (2024).

Veja também