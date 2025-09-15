Preso por agressão ao andar seminu na rua, Lil Nas X inicia tratamento; entenda

A- A+

O advogado Drew Findling, que representa o rapper Lil Nas X, afirmou que o cantor está atualmente “em tratamento”. A declaração foi dada em entrevista à revista Rolling Stone, mas não há maiores informações sobre o processo ao qual o artista estaria submetido.



O músico foi preso no mês passado por suposta agressão e resistência a policiais, enquanto caminhava em Los Angeles, na Califórnia, usando apenas cueca e botas de cowboy. Ele se declara inocente das acusações.

“Estamos fazendo o que é melhor para Montero (Hill, nome verdadeiro do cantor) do ponto de vista pessoal e profissional, mas, acima de tudo, para o seu bem-estar. Ele está cercado de uma família incrível, de uma equipe incrível de pessoas que se importam com ele e o amam”, afirmou o advogado.



“Estamos apenas lidando com essas questões. É realmente tão simples quanto isso. Ele teve uma vida ótima e continuará tendo uma vida ótima. Esse é apenas um obstáculo que ele vai superar.”

Não foi especificado, entretanto, o tipo de tratamento ao qual Lil Nas X estaria realizando. Mas, inicialmente, o rapper havia sido levado a um hospital em razão da suspeita de uma possível overdose. Os agentes do Departamento de Polícia de Los Angeles afirmaram, naquele momento, que receberam denúncias de que um homem estava agindo de forma descontrolada na rua.

No contato com os policiais, o artista teria reagido, inclusive agredindo os policiais, de acordo com um comunicado divulgado posteriormente.

“Atacar policiais é mais do que apenas um crime contra esses indivíduos, mas uma ameaça direta à segurança pública”, disse Nathan J. Hochman, promotor público do Condado de Los Angeles, na nota à imprensa. “Qualquer pessoa que agredir policiais enfrentará consequências graves, não importa quem seja ou quão famosa seja.”

Lil Nas X, porém, declarou ser inocente de quatro acusações de crime grave e pagou uma fiança de US$ 75 mil após sua prisão.

