A- A+

LADY GAGA EM COPACABANA Prestes a abrir show da Lady Gaga, Pabllo Vittar diz que "é o viado mais sortudo do mundo" Brasileira fará DJ set no palco para animar público na Praia de Copacabana

Pouco antes de abrir o show de Lady Gaga na praia de Copacabana com seu DJ set neste sábado (3), Pabllo Vittar marcou presença no esquenta de um dos patrocinadores do evento. Em um hotel próximo ao local do show, a cantora e drag queen conversou com O Globo sobre sua participação no segundo show do projeto Todo Mundo no Rio.

"É muito louco, parece que eu estou tendo um deja-vu. Ano passado com Madonna, comemorando 40 anos de carreira, e agora nesse show histórico com a Gaga. Estou muito feliz, acho que sou o viado mais sortudo do mundo", brinca.



Muitos fãs especulam que Pabllo Vittar apareça no palco com Lady Gaga. Isso porque, além de ser “little monster” de carteirinha, a brasileira participou da regravação da música “Fun Tonight”, parte do álbum de remixes “Dawn of Chromatica”, lançado por Gaga em 2021. Questionada, a drag queen afirma que dessa vez vai ficar só na plateia, mas muito feliz.

"Óbvio que eu fiquei feliz com o convite para tocar, mas é a primeira vez que vou ver ela, então estou feliz que vou poder assistir ao show. Na Madonna, como subi no palco, não pude assistir. Estou feliz que vou abrir pra mãezinha e vê-la arrasar".

Há um ano, Pabllo fez uma participação especial no show de Madonna em Copacabana, que estreou o projeto Todo Mundo no Rio. Na apresentação de encerramento da turnê “Celebration Tour”, que reuniu 1,6 milhão de pessoas, a brasileira e a americana performaram juntas vestidas com a camisa da seleção brasileira, em momento de homenagem ao Brasil durante a faixa “Music”.

Dessa vez, Pabllo leva ao palco o projeto Club Vittar, festa clubber em que a cantora assume a pista como DJ. Iniciado no último feriadão, em abril, com festas no Rio e em São Paulo, a ideia do projeto é mostrar aos fãs outras facetas da artista.

"Vai ter muito tribal house, muito tech, alguns remixes exclusivos meus e música da Gaga, né, porque a gente está aqui para celebrar ela", adianta a artista.

Veja também