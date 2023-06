"Preta, bissexual, tratando um câncer e solteira": Preta Gil é ovacionada ao retornar aos palcos

A- A+

A cantora Preta Gil voltou aos palcos neste fim de semana durante as apresentações da turnê familiar "Nós, A Gente" no Rio de Janeiro. A cantora, que está em tratamento contra um câncer no trato digestivo, foi liberada pelos médicos para participar da turnê no Brasil.

No palco, ela canta, dança e mostra a força que a está levando adiante. Em alguns momentos, senta em um banquinho, toma água e segue adiante, sempre levando a plateia junto.

O público se sente parte da família Gil durante o show, que reuniu filhos, netos e bisnetos do cantor Gilberto Gil no palco do Qualistage, neste fim de semana. O "nós" do título que batiza a apresentação são eles e também cada um da plateia lotada.

Um dos momentos mais emocionantes é a participação de Preta Gil, que canta “Sinais de fogo” e “Vá se benzer", que gravou com a madrinha Gal Costa, morta em novembro do ano passado.

Durante a apresentação, ela divide o microfone com a plateia, que responde à pergunta "quem é você?", que está na letra. Em processo de tratamento de um câncer de intestino, Preta também dá sua resposta: “Sou mulher, sou preta, sou bissexual, estou tratando um câncer, vou me curar, e estou solteira!”, diz ela, ovacionada pelo público.

A cantora, além da doença, que a levou a fazer quimio e radioterapia e, em agosto, ainda incluirá uma cirurgia para a retirada o tumor, se referia à separação de Rodrigo Godoy após rumores de uma traição.

Ao longo dos shows realizados no fim de semana, parte da turnê internacional realizada pela família, Preta se emocionou diversas vezes, e também fez chorar seus fãs.

“Vocês são minha cura”, disse ela.

