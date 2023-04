A- A+

STAND UP COMEDY "Preto de Neve O Show", com Helio de La Peña, chega ao Recife; saiba detalhes Espetáculo apresenta de La Peña em algumas de suas facetas como humorista

Do humorístico Casseta & Planeta para os palcos País afora, explorando suas facetas de artista que faz rir. Assim se faz Hélio de La Peña em "Preto de Neve - O Show", espetáculo que será apresentado no Recife no próximo dia 23 de abril no Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.









No palco, de La Peña, 63, que assina o texto do espetáculo, um stand up, traz à tona temáticas como política, atualidades e sua paixão pelos esportes. Ingressos para a apresentação podem ser adquiridos no Sympla pelo valor de R$ 40. A casa abre a partir das 18h.





Serviço

"Preto de Neve - O Show"

Quando: 23 de abril, a partir das 19h

Onde: Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem



Ingressos R$ 40 no Sympla

Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Informações: 9 8888-4818 (WhatsApp)





