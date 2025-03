Preta Gil recebe alta após uma semana internada para tratar infecção urinária

A- A+

A cantora Preta Gil está em casa, após uma semana internada no hospital Aliança Star, em Salvador, para tratar um infecção urinária. A informação foi noticiada no site da Revista Quem.



Hospitalizada desde o último sábado, 8 de março, Preta permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até esta quinta-feira (13), desde que foi internada com diagnóstico de infecção urinária.









Transferida para um quarto, ele teve alta, dessa vez para casa, nesta sexta (14).

Tão logo foi internada, em nota, o hospital informou que a cantora estava sob os cuidados da equipe médida da unidade de saúde, incluindo um urologista.



Além disso, o médico particular da artista carioca, Roberto Kalil Filho, também a acompanhou.

Durante o período em que esteve no hospital, Preta se pronunciou em rede social para tranquilizar fás e seguidores.

"Amores, fiquem tranquilos! Estou sendo bem cuidada e em breve estarei em casa. Amo vocês!"

Veja também