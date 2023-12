A- A+

SAÚDE Preta Gil anuncia fim do tratamento contra câncer no intestino; confira o vídeo A cantora havia descoberto o tumor em janeiro deste ano; na última semana, ela foi submetida a uma cirurgia para reconstrução do trato intestinal

A cantora Preta Gil anunciou, nesta segunda (11), em suas redes sociais, que chegou ao fim o tratamento contra um câncer no intestino, descoberto em janeiro deste ano. No último dia 30, ela foi submetida a uma cirurgia, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para reconstrução de parte do trato intestinal.,

"Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ilestomia! Sigo em processo de reabilitação e ficarei durante 5 anos sob cuidados médicos, onde terei minha rotina de acompanhamento, mas que é o comum para pacientes oncológicos como eu", disse Preta, nas redes.



Meus amores, finalmente chegou o dia desse vídeo tão esperado e é com muita alegria que venho dar essa notícia!!!



Preta Gil descobriu um tumor maligno no intestino em janeiro deste ano, após passar mal em duas ocasiões quando em turnê com o pai, Gilberto Gil, na Eropa. Desde então, Preta vem tratando do câncer e compartilhando todo o processo com os internautas, pelas suas redes sociais.



No dia 16 de agosto, a cantora passou pela cirurgia de retirada do tumor, no Sírio-Libanês, e passou a usar uma bolsa de ileostomia, para eliminação das fezes.

