música Preta Gil: As 10 músicas gravadas pela cantora mais tocadas no Brasil Entre os destaques, estão parcerias com Naldo Benny, Pabllo Vittar e Gloria Groove

O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou nesta segunda-feira, 21, a lista das 10 canções de Preta Gil mais tocadas no Brasil. Entre músicas originais, regravações e parcerias, o compilado conta com produções de todas as fases da carreira da cantora.



A divulgação da lista serve como homenagem à Preta, que morreu nesse domingo, 20, vítima de complicações em decorrência de um câncer no intestino. Aos 50 anos, a empresária estava em Nova York fazendo um tratamento experimental para a doença.



Ao longo da carreira, a filha de Gilberto Gil lançou quatro álbuns de estúdio, dois álbuns ao vivo e dois DVDs. Segundo o Ecad, Preta é responsável por 271 gravações musicais. Entre os destaques, estão parcerias com Naldo Benny, Pabllo Vittar e Gloria Groove.





A família Gil também ocupa espaços importantes nas músicas mais tocadas de Preta. A regravação de Realce, feita com toda a família, está em sétimo lugar. Em terceiro, a parceria entre a cantora e seu filho, o músico Fran Gil, Meu Xodó.



A mais tocada da carreira de Preta, no entanto, é a parceria com Ana Carolina, Sinais de Fogo. A lista do Ecad contabiliza os últimos cinco anos no Brasil nos segmentos de Rádio, Casa de Festas e Diversão e Sonorização Ambiental. Confira o ranking:



As 10 músicas mais tocadas de Preta Gil



10º - Milla



9º - Meu corpo quer você



8º - Medida do amor



7º - Realce



6º - Decote



5º - Espelhos d’água



4º - Só o amor



3º - Meu xodó



2º - Ver o mar



1º - Sinais de fogo

