FAMOSOS Preta Gil cancela atividades no Carnaval para tratar câncer no intestino Cantora, que estaria à frente do Bloco da Preta, um dos maiores do Rio de Janeiro, vai se dedicar totalmente ao tratamento

A cantora Preta Gil cancelou suas atividades no carnaval para se dedicar ao tratamento do câncer no intestino, diagnosticado nos primeiros dias do ano. O Bloco da Preta deveria desfilar no Centro do Rio de Janeiro, no dia 12 de fevereiro. A princípio, o desfile estava confirmado, mas a cantora decidiu cancelar sua participação. O Bloco da Preta é classificado como um dos sete megablocos do Rio, que por reunir mais de 100 mil pessoas só é autorizado a desfilar na Avenida Presidente Antônio Carlos.

Em nota divulgada em suas redes sociais, a cantora informou que "estará totalmente dedicada a sua recuperação nos próximos meses".

"Todos que convivem comigo e me conhecem, sabem o quanto o carnaval é importante pra mim e pros meus fãs, um momento mágico que celebramos a vida e o amor. Este ano eu não conseguirei realizar os blocos, vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura, mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente", diz a cantora em nota.

Nesta quarta-feira (1), a cantora celebrou o fim de mais um ciclo de quimioterapia. Em seu perfil no Instagram, Preta postou uma foto, com um cateter em seu peito: "Hoje acordei melhor, menos enjoada."

Entenda o tratamento de Preta Gil

Preta Gil foi diagnosticada com um adenocarcinoma no intestino, um tipo de câncer maligno. Embora o tratamento padrão envolva a cirurgia como intervenção inicial para retirar a parte afetada pelo tumor, em alguns casos a quimio é orientada como um adjuvante para reduzir o retorno da doença.

"Essa semana, eu comecei o meu tratamento, fiz quimioterapia durante três dias. Momentos difíceis, mas muito reveladores. Eu não sei por que, na minha cabeça, eu coloquei que iria começar a ter efeitos colaterais mais para frente, mas é quase que de imediato. Quando ela começa a entrar e curar você, ela começa a agir e tem os efeitos colaterais, que são completamente controláveis pelos medicamentos e pelos médicos", contou a artista em vídeo publicado no Instagram.

