FAMOSOS Preta Gil celebra Páscoa em casa com família e amigos: "Nunca teve um significado tão forte" Cantora recebeu alta médica na última quarta-feira (16), depois de um período no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Preta Gil passou o domingo de Páscoa, 20, ao lado da família e de amigos próximos. A cantora compartilhou registros do almoço em casa, que contou com a presença de Fernanda Paes Leme e de sua mãe, Sandra Gadelha.

"Renascimento, a Páscoa nunca teve um significado tão forte pra mim", escreveu Preta nas redes sociais.

A cantora recebeu alta médica na última quarta-feira, 16, depois de um período no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Preta estava hospitalizada desde o dia 6, após ser transferida do Rio de Janeiro.

O tratamento contra o câncer que faria nos Estados Unidos foi adiado por conta do quadro de saúde. Até o momento, não há nova previsão para o início das sessões.

Entenda o caso de Preta Gil

A cantora lida com um câncer de intestino desde 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue

Recentemente, Preta realizou uma cirurgia para a retirada de tumores e precisará utilizar uma bolsa de colostomia definitiva. A bolsa coleta fezes ou urina em uma espécie de saco externo ao corpo a partir de uma abertura feita na cavidade abdominal. Confira o depoimento dela sobre o procedimento aqui.

Desde março, a cantora relatou uma nova dificuldade: o esgotamento de tratamentos que possam ajudar na remissão da doença dentro do Brasil. Ela explicou, durante uma passagem pelo Domingão com Huck, que iria aos Estados Unidos com o objetivo de tentar novos métodos de tratamento.

