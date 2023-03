A- A+

CELEBRIDADES Preta Gil chega à metade do tratamento contra câncer: 'Estou no processo de cura' Cantora diz que ainda será submetida a sessões de quimioterapia, radioterapia e, em seguida, a uma cirurgia: 'Um om caminho pela frente'

A cantora Preta Gil celebrou, nesta segunda-feira (6), o fato de ter chegado à metade do tratamento quimioterápico contra um câncer no intestino, doença diagnosticada em janeiro. Ela completou o quarto ciclo de quimioterapia nesta semana, e será submetida a sessões de radioterapia e, em seguida, a uma cirurgia.

"Vim aqui para dizer que estou bem. Ainda tenho um bom caminho pela frente. Estou na metade das quimios. Ainda vou fazer mais quatro sessões de quimioterapia. Depois, mais cinco semanas de radioterapia. Depois, uma cirurgia. Mas estou bem, no meu processo de cura", ressaltou ela, em série de vídeos publicado em suas redes sociais.

Preta resgatou as perguntas mais feitas por seus seguidores, e respondeu parte delas. "Demorei pouco tempo (para realizar o tratamento), porque em sete dias já estava com o diagnóstico completo, com imagens, laudos e todos os exames. Comecei o tratamento 12 dias depois de eu ter passado mal", contou ela.

Preta Gil foi diagnosticada com o câncer após passar seis dias internada na clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. "Tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", disse a filha de Gilberto Gil, ao revelar o fato.

"Eu tinha alguns sinais antes, e que eu não me atentei. E a gente tem que se atentar! Se você evacuar com sangue, prisão de ventre, muitos dias sem evacuar... Isso tudo é importante para se procurar um médico. É muito importante ficarmos atentos aos sinais do nosso corpo", ressaltou a cantora.

"Meus principais cuidados, desde que comecei a quimio, são alimentação em primeiro lugar... Tenho um rigor muito sério de uma mudança de padrões e de estilo de vida, algo que mudou muito não só em relação à alimentação, mas ao sono e a cuidar da cabeça, fazendo terapia", acrescentou.

Veja também

Camará shopping Terça da Poesia homenageia figuras históricas de Camaragibe