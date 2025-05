A- A+

SAÚDE Preta Gil chega aos EUA para continuar tratamento contra o câncer Cantora já está em Washington, como anunciou recentemente no programa de Luciano Huck

Preta Gil já está em Washington, nos Estados Unidos, onde continuará o tratamento contra o câncer. A cantora postou uma foto em seu perfil nas redes sociais.

Em recente participação no programa “Domingão com Huck”, da TV Globo, Preta já havia contado sobre a ideia de dar continuidade ao tratamento fora do Brasil.

“Sou grata por passar por tudo isso podendo me tratar com dignidade. Entro em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo que podíamos, agora a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”, disse.



“Então a gente tem que buscar alternativas. Alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil”, disse na época.

Entenda o câncer de Preta Gil

A cantora recebeu o diagnóstico de câncer no intestino em janeiro de 2023. Ela realizou uma cirurgia para a retirada do tumor em agosto daquele mesmo ano.

No procedimento, a cantora também teve o útero retirado. Em dezembro, ela comemorou o fim do tratamento após um procedimento para reconstrução de parte do trato intestinal.

Porém, em agosto de 2024, Preta afirmou que voltaria ao tratamento contra o câncer após descobrir estar com a doença em quatro locais do corpo.

Ela começou a quimioterapia no Brasil naquele mesmo mês. Em dezembro, ela passou por uma cirurgia que durou mais de 18 horas para a retirada de tumores espalhados pelo corpo: dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio.

