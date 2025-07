Preta Gil: Circuito de blocos do carnaval de rua do Rio terá o nome da cantora

A- A+

Preta Gil vai batizar um circuito de blocos do carnaval de rua do Rio de Janeiro. A decisão foi publicada nesta terça-feira, 22, dois dias depois da morte da cantora, no Diário Oficial da prefeitura da cidade. Preta nasceu na capital fluminense em 1974 e também será velada na cidade.



O decreto assinado pelo prefeito Eduardo Paes considera "a vitoriosa trajetória pessoal e profissional de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, Preta Gil, ao longo de suas cinco décadas de vida" e destaca que "o Bloco da Preta, fundado em 2009, é uma das mais relevantes expressões do carnaval carioca reunindo milhões de pessoas nas ruas do Centro do Rio de Janeiro."



O documento também pontua "a participação decisiva de Preta Gil na retomada do carnaval de rua no Centro do Rio de Janeiro, contribuindo para sua afirmação enquanto espaço urbano de cidadania cultural."





O trajeto dos blocos terá concentração na Rua Primeiro de Março, no trecho entre a Rua do Rosário e a Rua do Ouvidor. O percurso do desfile será entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos, finalizando na Avenida Presidente Antônio Carlos, na altura da Rua Araújo Porto Alegre.



