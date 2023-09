Preta Gil cita traição de ex-marido em desabafo nas redes: 'Não superei tanta baixaria'

A- A+

A cantora Preta Gil usou as redes sociais, nesta segunda-feira (4), para fazer um desabafo acerca do drama familiar pelo qual passou, neste ano, enquanto realizava um delicado tratamento contra um câncer de intestino. Em seu relato, a artista ressalta que não superou o fato de ter sido traída pelo ex-marido Rodrigo Godoy — que mantinha um relacionamento extra-conjugal com a stylist de Preta Gil enquanto ela se submetia a sessões de radioterapia e quimioterapia.

"Essa noite tive insônia e não dormi, passei a noite me remoendo de dor no peito, pensando em como meu ex-marido e sua amante foram cruéis, frios, maquiavélicos e tão sujos comigo", afirmou Preta, por meio dos Stories no Instagram. "Não consigo aceitar, como eu fui casada 9 anos e meio com um homem desses? Como pude ajudar tanto uma mulher como essa? Meu Deus, me ajuda a tirar esse sentimento de mim. Eu faço de tudo, juro que eu tento, tento, mas dói, dói, dói!!!", relatou.

Preta Gil prosseguiu com as reflexões. "Sim, eu não superei tanta baixaria, me explica como supera tão rápido algo tão cruel? Um dia estarei preparada pra dividir com vocês toda sujeira", escreveu a cantora, em relato destinado a amigos, fãs e familiares que têm prestado apoio ao longo de seu tratamento médico.

"Eu amei tanto esse homem, eu me pergunto se eu estava cega, meus amigos dizem que não, que era amor de verdade e eu sei que era. Por isso dói tanto, mas tanto, não foi uma traição simplesmente, se apaixonar por outra pessoa acontece. Conta, separa e vai viver sua paixão, por que não fizeram isso?", questionou a artista.

Qual o estado de saúde de Preta Gil?

Preta Gil voltou a ser internada, em agosto, para remover o que havia restado do tumor detectado em seu intestino. "É um processo bem dolorido e cansativo, mas estou focada, cercada de amor por todos os lados, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos amigos, pelos familiares, pela energia dos fãs e pela minha fé em Deus e meus orixás e santinhas", contou ela, por meio do Instagram.

Desde o início do ano, a artista de 49 anos vem realizando o tratamento com radioterapia e quimioterapia, que encerrou em junho. A cantora foi diagnosticada com um adenocarcinoma, nome dado a um tumor maligno que surge nas células dos tecidos epiteliais glandulares, responsáveis pela secreção. Ele pode se manifestar em diversos órgãos, sendo um dos mais comuns o intestino. O câncer é também conhecido como colorretal e de cólon – os termos englobam todos os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamada cólon, no reto ou no ânus.

