CELEBRIDADES Preta Gil: como funciona procedimento que transforma cinzas de celebridades em diamante Material foi colocado em recipientes e seguirá por diferentes destinos escolhidos

Atendendo um desejo de Preta Gil, as cinzas da cantora serão distribuídas entre os seus familiares e amigos íntimos, com cada um deles dando destinos diferentes. Uma porção será transformada em diamante, como forma de eternizar a memória da cantora. Preta Gil morreu no último dia 20, aos 50 anos, em consequência de um câncer colorretal diagnosticado em 2023.

Como funciona

O processo de criação de um diamante artificial é diferente do geológico natural. Segundo a Revista Forbes, no segundo, são usadas máquinas para reproduzir o ambiente de alta pressão e temperatura em que os diamantes naturais são gerados.

Um composto, feito do carbono extraído das cinzas por meio desse processo, é submetido a uma alta temperatura e pressurizado, que resulta em uma material similar a um grafite. Esse, após ser submetido aos processos de limpeza, lapidação e polimento, estará pronto, no formato desejado para o cliente.

O custo de um diamante memorial depende de fatores como tamanho, cor e design personalizado da joia, além da quilatagem. Eles estão disponíveis em cores como branco, azul, amarelo e até preto. Estima-se que o preço da joia possa variar de R$ 4 mil a R$ 250 mil.

Márcio Miyasaki, fundador da StarGen Diamonds, empresa que realizou o serviço para Andre Marques (que fez o procedimento com as cinzas de Gorda, cachorra do apresentador), explicou que, enquanto a natureza demora milhões de anos para confeccionar um diamante, a produção pode ser feita por humanos em laboratório em um período de seis a doze meses.

"O diamante é uma pedra, feita de carbono puro. Basicamente, o que nós fazemos é extrair o carbono (do material genético fornecido) e remontamos como um lego, reproduzindo o que a natureza faz, só que de maneira muito mais rápida. Conseguimos fazer com cabelo, com pelo, com unha... Nós já fizemos de casco de cavalo e até de vinho. É uma infinidade de materiais que podem ser usados."

Em laboratórios especializados, o carbono é submetido à alta pressão, em uma temperatura de até 1.500ºC. Inicialmente, o material vira grafite, para depois se transmutar em cristais de diamante. Em seu site, a StarGen explica as etapas do processo:

Envio da fonte: o cliente envia o material para a empresa o material genético que será a base (cabelo, unha, cinzas ou cordão umbilical).

Extração e purificação: o carbono é extraído e purificado do material enviado, em um processo que dura 14 dias, garantindo a pureza.

Formação do diamante: o carbono purificado é transformado em diamante através de nanotecnologia, recriando o processo natural de formação.

Lapidação e polimento: o diamante é lapidado a laser e polido manualmente para garantir brilho e cortes perfeitos.

Certificação: o diamante é certificado internacionalmente, garantindo sua autenticidade e qualidade.

Montagem e entrega: o diamante é montado em uma joia personalizada e entregue ao cliente, pronto para ser eternizado.

Ex-mulher de Jô Soares, Flávia Soares afirmou em entrevista ao programa “Conversa com Bial” que havia transformado parte das cinzas do apresentador, que morreu em agosto de 2022, em um diamante. “Distribuí em alguns lugares especiais para nós e uma amiga, que nos apresentou, falou que o pai dela tinha morrido, e ela mora na Holanda. Lá, eles transformam as cinzas em diamante. E eu fiz isso. Está em um cofre, guardado. Eu não sei o que fazer ainda, mas quero fazer um patuá”, contou ela.

Destinos

Parte das cinzas foi colocada em pequenos recipientes e, conforme apuração do GLOBO, seguirá por diferentes destinos nas mãos dos escolhidos. Uma porção ficará no Columbário do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio, em uma homenagem permanente — um busto realista da artista, que morreu no mês passado, aos 50 anos, após um longo tratamento contra um câncer — que poderá ser visitada pelo público.

Entre os destinos das cinzas, parte será espalhada em casa e no cais que ela tanto gostava de frequentar na Bahia, um local de grande significado afetivo — isso de acordo com a vontade dos próprios destinatários. Não se sabe, até o momento, quem foram as pessoas que receberam o material.

