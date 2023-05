Preta Gil conta que amigos e familiares criam trilhas sonoras para sessões de radioterapia

A- A+

Em tratamento contra um câncer de intestino, Preta Gil aos poucos vem retomando as atividades e compartilhando seu dia a dia nas redes sociais. Na segunda-feira (22), ela foi a uma das sessões de radioterapia e mostrou como os amigos e familiares a ajudam nos momentos mais difíceis do tratamento.

"Cheguei na radioterapia e hoje minha DJ é minha irmã, Maria Gil. A Malu inventou isso junto com a Eli. Todo dia um amigo ou familiar coloca as músicas enquanto eu faço a rádio. E hoje foi minha irmã Maria. Tá tocando Luedji. Luedji Luna, eu amo. Vamos lá. Mais uma dose de cura", disse ela, antes da sessão.

Antes, Preta havia participado de reuniões na agência de influenciadores em que é sócia. Depois, postou um Stories explicando por que resolveu retornar ao trabalho.

"Hoje voltei a trabalhar, muito de leve, só três reuniões, kkk (sic). Mas sério, depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha, depois ainda tive a sepse e separação tudo ao mesmo tempo. Um caos, não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho. "Semana passada uma das enfermeiras que cuidam de mim no hospital me disse que muita gente vai na hora do almoço do trabalho até o hospital fazer a radioterapia e volta para trabalhar. Fiquei com isso na cabeça e, conversando com a minha psicóloga, resolvi voltar aos poucos".

Tanto que, na manhã desta terça, ela já teve outros compromissos.

"Eu avisei que eu ia voltar a trabalhar. Estou indo fazer uma coisa que eu amo, mas aquela vibe de 'nada mudou'. Temos que fazer o quê? Um clima segredo...Um clima suspense", iniciou ela. "Nada demais, gente! Quer dizer...É demais sim..É legal".

