"Preta Gil é forte e já está muito bem", afirma Flora Gil sobre estado de saúde da cantora

Flora Gil usou suas redes sociais neste domingo, 9, para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde de Preta Gil. A cantora está internada desde a última sexta-feira, 7, por conta de uma infecção urinária.

Segundo a madrasta da artista, ela está bem e se recuperando do ocorrido. "Preta Gil é forte e já está muito bem. Logo ela tá de volta com força total", escreveu Flora na legenda de um post que mostrava apenas o cateter no braço de Preta.

Rapidamente, inúmeros famosos, entre eles Gloria Pires, Angélica e Regina Casé, deixaram seus desejos de melhora para a cantora. Alguns fãs também mandaram recados: "Vibrando pela pronta recuperação", desejou um. "Vai dar tudo certo, Preta querida", escreveu um segundo.

Na última sexta-feira, 7, Preta acabou sendo internada após ser diagnosticada com uma infecção urinária causada por um cálculo renal. Por conta disso, a cantora cancelou dois compromissos que aconteceriam no final de semana: seu show no São João da Thay, no Maranhão, marcado para a própria sexta-feira, e também a sua participação no Festival Salve o Sul, que ocorreu no último domingo, 9, em São Paulo. "Preta está bem, recebendo os cuidados médicos e, em breve, retornará aos seus compromissos profissionais", dizia o comunicado da assessoria da cantora.

