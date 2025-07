A- A+

Preta Gil foi homenageada no capítulo desta segunda-feira (21) da novela "Vale Tudo". Uma gravação de Preta para "Brasil" substituiu a de Gal Costa que foi usado nas duas versões da novela, de 1988 e de 2025. Gal Costa, não custa lembrar, é madrinha de Preta Gil.

Preta Gil morreu neste domingo, aos 50 anos, após uma longa e corajosa batalha contra um câncer colorretal.

Além de usar a gravação de Preta Gil para a canção de Cazuza, a TV Globo também exibiu uma foto de Preta no final de abertura de "Vale Tudo".





Preta Gil cantou "Brasil" em uma participação do "Domingo do Huck", que foi exibida em março. Aquela foi a última aparição da cantora em um programa de televisão.

Colo de Gal Costa

Na autobiografia “Preta Gil: os primeiros 50” (Globo Livros), lançada em 2024, Preta Gil conta que o colo da madrinha Gal Costa era para onde ela corria quando pequena. Era para a cantora que Preta pedia a roupa ou o tênis da moda para acompanhar as amiguinhas do colégio de classe alta que frequentava no Rio.



“Minha madrinha sempre foi uma grande paixão. E, mais do que do meu pai, eu queria era estar atrás dela”, conta ela no livro.

— Na infância e adolescência, fui muito próxima dela. Na vida adulta, a gente se encontrava muito esporadicamente. Mas, a partir de 2017, quando gravamos a música “Vá se benzer”, a gente virou amiga mesmo, de trocar ideia, de ligar para saber como estavam as coisas — afirmou.

Veja também