Saúde Preta Gil é internada no Rio para fazer exames Cantora, que trata um câncer no intestino, deve ter alta ainda nesta semana

A cantora Preta Gil foi internada nesta quarta-feira (2) no Rio de Janeiro. De acordo com o gshow, a artista precisou passar por alguns exames e receber uma medicação específica, que só poderia ser administrada em um ambiente hospitalar.

A previsão é que ela tenha alta ainda nesta semana.

Cerca de 15 dias atrás, a cantora, que trata um câncer no intestino, havia dado entrada em um hospital de Salvador (BA) com uma infecção urinária.

Logo depois de deixar o Hospital Sírio-Libanês, onde ficou internada por cerca de dois meses, Preta Gil retomou algumas de suas atividades, participando de alguns eventos no carnaval do Rio e de outras ocasiões. Recentemente, ela compartilhou registros enquanto assistia à apresentação de seu pai, Gilberto Gil, em Salvador, na turnê "Tempo rei".

Esteve ainda no "Domingão", apresentado por Luciano Huck, onde fez uma apresentação.

No palco do programa dominical, ela afirmou que irá continuar o tratamento contra o câncer no exterior.

"Quero voltar para cá, curada, e poder retomar tudo o que amo fazer, como vir aqui cantar, ser jurada, brincar com minha neta, com meus sobrinhos, enfim, ver meu filho, ver esse ser incrível que ele é. Tenho muita coisa para realizar ainda nesta vida, então me recuso a aceitar que acabou para mim agora. Acredito que ainda tenho um longo caminho pela frente", afirmou, na ocasião.

Preta foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023.

No final daquele ano, anunciou que a doença estava em remissão, mas precisou retomar o tratamento em agosto do ano passado, ao descobrir, em exames, que o câncer havia voltado.

Na época, ela detalhou aos fãs que haviam sido detectados dois tumores nos linfonodos e um nódulo no ureter, além de metástase no peritônio (membrana que protege órgãos abdominais).

