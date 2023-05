Preta Gil e Simony trocam mensagens de carinho na web em tratamento contra o câncer

A- A+

Preta Gil já está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para retomar o tratamento contra o câncer no intestino. Em meados de abril, a cantora tinha interrompido o tratamento após ter sofrido um choque séptico por conta de uma bactéria. Otimista, a filha de Gilberto Gil se disse "pronta para começar uma nova etapa no tratamento de cura". E no mesmo clima, famosos mandaram boas vibrações.

"Vai com toda força e fé! Te amamos", disse Ivete. "E linda como sempre", completou Francisco Gil, filho de Preta. "Vai dar muito certo, força", comentou Mônica Martelli. "Vibrações de amor e saúde com fé em sua cura", escreveu Adriana Lessa.

Simony, que também retomou o tratamento contra o câncer na mesma semana, deixou corações de apoio para a amiga. Fãs aproveitaram para desejar um bom tratamento a ela também. Ontem, Preta também deixou uma mensagem de apoio ao vê-la cantando hit da Turma do Balão Mágico no hospital:

"Te amo", disse Preta.

Vivianne Araújo, Evaristo Costa, Fabiana Karla e Carolina Dieckmann também foram os famosos que deixaram emojis amorosos para Preta neste momento.

"Com fé eu vou", escreveu Preta Gil.

