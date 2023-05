Preta Gil fala sobre divórcio e cita traição pela primeira vez: "Não pode me parar"

A- A+

Preta Gil compartilhou com os fãs, na madrugada desta sexta-feira (26), um relato sobre o momento que está vivendo. Em tratamento contra um câncer e recentemente separada, a cantora contou que está sendo cuidada por pessoas próximas e acabou confirmando os boatos de que foi traída por seu ex-marido, Rodrigo Godoy.

Após uma série de vídeos em que aparece curtindo os dias em São Paulo, Preta publicou um texto. “Hoje eu fiz duas coisas que nunca tinha feito: andei de quadriciclo no Parque Ibirapuera e fui ao boliche. Foi muito emocionante ver a mobilização da família pra me ver feliz. É algo indescritível. Quando falo família, sim, estou falando de parentes e amigos. Uns são mais pra filhos, outros irmãos e até pai e mãe, mas são a família que me escolheu”, iniciou ela.

Em seu relato, a cantora seguiu falando sobre o acolhimento que vem recebendo. “Eles escolheram me amar e me cuidar, e eu aceitei. Isso não é algo fácil pra mim, eu sempre fui a que escolhi cuidar e hoje me permito ser cuidada!!! Essa é uma das maiores lições desse momento que estou vivendo”, prosseguiu.



No final, Preta desabafou sobre a traição que sofreu. “Esse amor me motiva a reagir, mesmo com tantas dores físicas e emocionantes. Não me permito mais não aproveitar a vida. A dor da decepção da traição não pode me paralisar. Dia após dia eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir”, declarou.

Relembre o caso

Os rumores sobre o fim do casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy começaram no final de abril. Na época, surgiram boatos de que o personal trainer teria traído a cantora com a ex-consultora de estilo dela. Um vídeo que mostra os dois juntos, voltando de uma viagem para o Uruguai, ganhou as redes sociais na ocasião.

