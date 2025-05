A- A+

preta gil Preta Gil faz tratamento contra o câncer em centro de referência mundial e está cercada de amigos Cantora segue fora do país e tem ficado acompanhada de sua família

Preta Gil segue nos Estados Unidos, onde dá continuidade ao tratamento contra o câncer, iniciado em janeiro de 2023.

Nesta fase, em outro país, a artista está passando por uma série de exames para avaliar se poderá integrar grupos de pacientes que recebem terapias inovadoras, ainda em uma fase experimental.

Ela deixou o Brasil em meados deste mês, acompanhada por médicos e pelos amigos Marcelo Azevedo e Malu Barbosa.

“Ela está fazendo (exames) para ver se poderá entrar em um tratamento experimental, que vai ser em Washington ou em Nova York, mas vai ser lá nos Estados Unidos. Preta realmente está mais quietinha, ela quer ficar mais quieta neste momento”, disse Gominho em entrevista à revista Quem.

Durante todo esse tempo, a cantora tem sido rodeada de amigos. “Ela está bem, nossos amigos e a família dela, a Bela e a Flor (Gil) também estão por lá.

Como estou trabalhando, fazendo TVZ (programa do Multishow), assim que acabarem meus compromissos profissionais também viajo para Nova York para ficar com Preta. A gente vai se revezando.”

A filha de Preta Gil já passou por consultas no Virginia Cancer Institute, em Washington, e também já passou por exames com médicos especialistas do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, outra instituição que é referência mundial em tratamento e pesquisa de câncer.

"Estou indo a Washington para ter uma consulta com um médico que tem um protocolo muito bom para o câncer que eu tenho. Estou morrendo de medo, mas estou também com o coração transbordando de amor, pelo amor que vocês me dão, que é fundamental para que eu suporte tudo isso", escreveu Preta, na mensagem encaminhada aos amigos e familiares mais próximos.

"Já estou com saudades. Não sei como vou viver sem vocês. Mas vai dar certo. Amo vocês todos. Vai dar tudo certo. Vou voltar curada, se Deus quiser", concluiu ela, no recado.

Numa recente participação no programa " Domingão com Huck", da TV Globo, Preta Gil já havia contado sobre a ideia de dar continuidade ao tratamento fora do Brasil.

"Sou grata por passar por tudo isso podendo me tratar com dignidade. Entro em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo que podíamos, agora a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou", disse, na ocasião.

"Então, a gente tem que buscar alternativas. Alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil", acrescentou, na conversa com Luciano Huck durante a atração televisiva.

Entenda câncer de Preta Gil

Preta Gil recebeu um diagnóstico de câncer no intestino em janeiro de 2023. Ela realizou uma cirurgia para a retirada do tumor em agosto daquele mesmo ano.

No procedimento, a cantora também teve o útero retirado. Em dezembro, ela comemorou o fim do tratamento após um procedimento para reconstrução de parte do trato intestinal.

Em agosto de 2024, Preta afirmou que voltaria ao tratamento contra o câncer após descobrir estar com a doença em quatro locais do corpo.

Ela começou a quimioterapia no Brasil naquele mesmo mês.

Em dezembro, ela passou por uma cirurgia que durou mais de 18 horas para a retirada de tumores espalhados pelo corpo: dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio.

Veja também